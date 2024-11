Genç yaşlarda bazı sorumlulukları almak kolay değil. Sorumluluk sahibi bir çocuktum. Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği eylem planı gönderildi. Bu planı okuduğumda ne kadar güzel bir proje dedim. Daha önce de BM'de çalıştığım bir konuydu. Anne, kadın ve çocukların korunup güçlenmeleri benim için çok hassas bir konu. Buna katkı sağlamak doğru diye düşündüm. Ebelere daha çok alan açılacak, gebeler için mutlaka her hastanede okul olsun diye yazıldı oraya. Her kadın bu eğitimi alabilmeli. Doğumla ilgili karar verirken kendisi karar versin ve sorular sorabilsin. Sonuçta doğumda her şey olabilir. Önemli olan anne bebek sağlığı. Kamu spotu çok başarılı oldu dikkat çekti. Bu eylem planının arkasında duruyorum.