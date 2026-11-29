"Yuvayı dişi kuş yapar" derler...

Kesinlikle bu sözün çok doğru olduğunu düşünüyorum. Fahriye'nin aileye bakışı, kurduğu düzen ve çocuklarla ilişkisi beni çok mutlu etti. Nasıl annelik yaptığını, onlara nasıl kol kanat gerdiğini, gelişimleriyle nasıl ilgilendiğini gördükçe ona daha çok saygı duydum ve onu daha çok sevdim. Kaç yıl çalışmadı, birçok şeyden feragat etti; hayatında nelere evet, nelere hayır diyeceğine karar verdi. Ama aile olmak böyle bir şey. İnsan yetiştirmek kolay değil. Ailedeki sorumluluklar çok kıymetli çünkü insan yetiştirmek kolay bir şey değil. O yüzden biz de elimizden geldiği kadar buna çok çabaladık ama Fahriye'nin çabası çok daha büyük. Ona bin kez daha saygı duydum. Ona binlerce kez teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum; anne oldukça, eviyle ve çocuklarıyla ilgilendikçe daha da sevdim. Ben de sorumluluklarımı biliyorum ve yerine getiriyorum.

Yoğun çalışma temposu haricinde iyi bir aile babası profili çiziyorsunuz. Evde nasıl bir Burak Özçivit var?

Normalde çocuklarımla çok fazla vakit geçiriyorum ama set başladığından beri iki buçuk aydır Adana'dayım. Şu an onları haftada iki gün görebiliyorum. Tabii ki özlem var. Durmadan "Baba, hadi gel artık" diyorlar. "Çalışıyorum oğlum" diyorum. Duygusal olarak böyle gitgellerimiz oluyor ama işin de gereklilikleri var. Bunlar geçiş süreçleri, herkesin hayatında yaşanıyor.