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Safiye Soyman'dan yakın dostu Tanyeli'yle duygu dolu paylaşım: Eski günlerimize döneceğiz...

Tanyeli, üçüncü evre pankreas kanseri olduğunu öğrenerek zorlu bir tedavi sürecine girmişti. Ünlü oryantalin iyileşme süreci devam ederken, yakın dostları da destek olmaya devam ediyor. Son olarak yakın çevresi Tanyeli'ye sürpriz bir doğum günü partisi düzenlemişti. Birçok doğum günü paylaşımı alan Tanyeli'ye bir de yakın dostu Safiye Soyman eklendi. Soyman, hesabında duygu dolu bir mesajla arkadaşının doğum gününü kutladı.

Giriş Tarihi: 11.01.2025 14:26 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 14:36
Safiye Soyman’dan yakın dostu Tanyeli’yle duygu dolu paylaşım: Eski günlerimize döneceğiz...

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tanyeli, güler yüzlü ve yüksek moralli gözüküyordu. Sağlık durumu için ise "İyi olacak inşallah, iyi diyelim iyi olsun" demişti.

Safiye Soyman’dan yakın dostu Tanyeli’yle duygu dolu paylaşım: Eski günlerimize döneceğiz...

Hastaneden geldiğini ve kutlama sonrası hastaneye döneceğini söyleyen Tanyeli, kameralara böyle yansımıştı.

Tanyeli'ye ünlü arkadaşlarından sürpriz doğum günü partisi | Video

Safiye Soyman’dan yakın dostu Tanyeli’yle duygu dolu paylaşım: Eski günlerimize döneceğiz...

Arkadaşlarının organize ettiği doğum gününde pasta üfleyen Tanyeli, sonrasında ise dans etmişti.

Safiye Soyman’dan yakın dostu Tanyeli’yle duygu dolu paylaşım: Eski günlerimize döneceğiz...

SAFİYE SOYMAN'DAN DUYGU DOLU PAYLAŞIM!

Son olarak Şarkıcı Safiye Soyman, sosyal medya hesabında yakın dostu Tanyeli'nin doğum gününü kutladı. İyi dileklerde bulunan Soyman, yazdığı yazıyla takipçilerini duygulandırdı.

Safiye Soyman’dan yakın dostu Tanyeli’yle duygu dolu paylaşım: Eski günlerimize döneceğiz...

"ESKİ GÜNLERİMİZE DÖNECEĞİZ"

Soyman Tanyeli'yle fotoğraf paylaşarak, "Canım Tanyeli'm doğum günün kutlu, mutlu ve şifa olsun. Yine eski günlerimize döneceğiz Allah'ın izniyle. Benim güzel kardeşim seni çok seviyorum." notunu düştü.

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