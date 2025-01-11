Safiye Soyman'dan yakın dostu Tanyeli'yle duygu dolu paylaşım: Eski günlerimize döneceğiz...
Tanyeli, üçüncü evre pankreas kanseri olduğunu öğrenerek zorlu bir tedavi sürecine girmişti. Ünlü oryantalin iyileşme süreci devam ederken, yakın dostları da destek olmaya devam ediyor. Son olarak yakın çevresi Tanyeli'ye sürpriz bir doğum günü partisi düzenlemişti. Birçok doğum günü paylaşımı alan Tanyeli'ye bir de yakın dostu Safiye Soyman eklendi. Soyman, hesabında duygu dolu bir mesajla arkadaşının doğum gününü kutladı.
Giriş Tarihi: 11.01.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 14:36