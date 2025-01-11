Safiye Soyman’dan yakın dostu Tanyeli’yle duygu dolu paylaşım: Eski günlerimize döneceğiz...

"ESKİ GÜNLERİMİZE DÖNECEĞİZ"

Soyman Tanyeli'yle fotoğraf paylaşarak, "Canım Tanyeli'm doğum günün kutlu, mutlu ve şifa olsun. Yine eski günlerimize döneceğiz Allah'ın izniyle. Benim güzel kardeşim seni çok seviyorum." notunu düştü.