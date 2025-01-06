Kanserle mücadele eden Tanyeli'den ameliyat paylaşımı
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, yeni bir ameliyat olacağını duyurdu. Sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiren Tanyeli, neşeli haliyle dikkat çekti.
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