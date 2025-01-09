Tanyeli'ye ünlü arkadaşlarından sürpriz doğum günü partisi | Video

Uzun süredir kanser tedavisi gören Tanyeli'nin dün doğum günüydü. Hastanede pasta kesen ünlü isim akşam ise arkadaşlarının onun adına hazırladığı sürpriz doğum günü partisine katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tanyeli'nin ilerleyen dakikalarda dans ettiği anlar böyle kameralara yansıdı.