Doğum gününü hastanede kutlayan Tanyeli, "Şifa" diledi | Video
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, yeni yaşını hastanede pasta keserek kutladı. Ünlü oryantal, doğum gününde tüm hastalara şifa diledi.
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