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Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medyada yaygın olan 80'ler akımına katıldı. Alişan, yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü. İşte ünlü şarkıcının o paylaşımı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.09.2026 19:10 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 19:18
Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

Ekranların sevilen ismi Alişan, okulların açıldığı ilk gün çocukları Burak ve Eliz'i yalnız bırakmamıştı.

Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

Sosyal medya hesabından çocuklarıyla birlikte çektirdiği renkli kareyi takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, duygularını dile getirmişti.

Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

Çocuklarına sarıldığı anı paylaştığı fotoğrafa, "Sabah götüremedim ama çıkışa yetiştim" notunu düşen Alişan, gönderisine kalp ve nazar boncuğu emojileri eklemişti. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede hayranlarından büyük ilgi görmüştü.

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Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

80'LER AKIMINA FİLTRESİZ DAHİL OLDU

Ünlü şarkıcı Alişan, bugün sosyal medya paylaşımıyla hayranlarına sürpriz yaptı. Sosyal medyada 80'ler akımına katılan Alişan, seksenlerde giyilen kıyafetleri giydi.

Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

ORTAYA EĞLENCELİ ANLAR ÇIKTI

Ünlü şarkıcı bir de bu kıyafete peruk ekleyince ortaya eğlenceli anlar çıktı.

Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

İşte o anlar...

Şarkıcı Alişan, 80'ler akımına 'filtresiz' dahil oldu!

Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

Başarılı müzik kariyeriyle tanınan Alişan, 2018 yılında hayatını birleştirdiği oyuncu Buse Varol ile mutlu bir yuva kurmuştu.

Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

Sanat dünyasının gözde çifti, sosyal medyada paylaştıkları aile pozlarıyla da takipçilerinden tam not almaya devam ediyor.

Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

2019'da oğulları Burak ve 2021'de kızları Eliz'in dünyaya gelmesiyle anne-baba olma sevincini tadan ünlü çift, örnek gösterilen uyumlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

OĞLUYLA EVDE MİNİ KONSER VERMİŞTİ

Ailesine olan düşkünlüğü ve çocuklarıyla geçirdiği kaliteli vakitlerle sık sık takdir toplayan ünlü şarkıcı, son olarak oğlu Burak ile evinin oturma odasında adeta mini bir konser vermişti.

Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

Baba-oğul, evde buldukları müzik aletlerinin başına geçerek keyifli bir ikili olmuştu. Alişan eline zurnayı alıp performans sergilerken, minik Burak ise boynuna astığı davulla babasına ritim tutarak eşlik etmişti.

Alişan'dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: "Baba oğul çıkarız..." | Video

Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

"BABA OĞUL ÇIKARIZ"

İkilinin ev hallerini ve neşeli performansını cep telefonuyla kayda alan ünlü sanatçı, paylaşımına eklediği esprili notla da takipçilerini güldürmüştü. Karelerin üzerine, "Ramazan'a şurada ne kaldı.. Öğreniriz o zamana kadar baba oğul çıkarız sahura" ifadesini düşen Alişan, sahur geleneğine şimdiden hazırlık yapmaya başladıklarını mizahi bir dille aktarmıştı.

Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

Kısa sürede sosyal medya platformlarında hızla yayılan kareler, takipçilerinden ve sevenlerinden adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutulmuştu. Baba-oğulun bu sempatik ve doğal halleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir beğeni toplarken, Alişan'ın paylaşımı günün en çok konuşulan magazin içerikleri arasında yerini almıştı.

Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

SAHNEDE ELİZ VE BURAK RÜZGARI ESMİŞTİ

Başarılı kariyerine de devam eden Alişan, konserinde de çocukları Burak ve Eliz'i sahneye davet etmişti. Sahnede babalarının yanında yer alan minikler mikrofonu eline alarak şarkıya eşlik etmeye başlamıştı.

Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

Babasının sevilen parçalarını büyük bir coşkuyla söyleyen minik Eliz'in sempatik tavırları ve sahne rahatlığı izleyenlerden büyük alkış toplamıştı.

Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

Oğlu Burak'ın da kardeşine ve babasına eşlik ettiği o anlar konsere damga vurmuştu.

Minik Eliz babasının izinde! Alişan'ın kızı ve oğlu sahnede mikrofon başına geçti | Video

Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

ÇOCUKLARI İÇİN KARARINI VERDİ: "BİRİ POPÇU, DİĞERİ..."

Konserine ilk kez çocukları Burak ve Eliz'le geldiğini söyleyen Alişan, "Babalarını sahnede izlesinler istedim" demişti.

Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

Çocuklarının ilgi alanlarından da bahseden Alişan, "Burak futbola yakın, Eliz'de sahne ışığı var. Birini topçu, birini popçu yapacağız" sözleriyle espri yapmıştı.

Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

AİLECE TATİLE GİTMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle Yunanistan'ın Sakız Adası'na (Chios) giden Alişan, kızı Eliz'i omzuna alarak tarihi Pyrgi köyünün sokaklarını turlamıştı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ünlü sanatçı, çocukluğuna dair duygusal bir anısını da paylaşmıştı.

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Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

"ŞİMDİ BENİM ÇOCUĞUM OLDU, BEN TAŞIYORUM"

Kızıyla sohbet ederken geçmişe giden Alişan, "Beni de babam ben küçükken taşıyordu sırtında. O zaman ben diyordum 'çabuk taşı' diye. Şimdi benim çocuğum oldu, ben taşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

Sokakları gezerken mimariyi Çeşme ve Alaçatı'ya benzeten ünlü şarkıcı, küçük Eliz'in "Otele gitmek istiyorum" sözleri üzerine gülümseyerek kızını öpücüklere boğmuştu. Kızının elindeki böcek ısırığını da öperek teselli eden Alişan, kızı ile arasındaki bu sevimli diyaloglarıyla takipçilerinden binlerce beğeni almıştı.

Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

"EŞİNE İTAAT EDECEKSİN"

Öte yandan yıllar içinde evliliğe bakışı değişen Alişan, geçiğimiz gün Buse Varol ile kurduğu mutlu yuvanın sırrını anlattı. Ünlü şarkıcının eşler arasındaki uyuma dair yaptığı açıklama gündem oldu.

Geçmişte evliliğe dair katı kuralları olduğunu anlatan ve Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan Alişan, zamanla fikirlerinin değiştiğini belirterek mutluluğun sırrını "Eşine itaat edeceksin" sözleriyle özetledi.

Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

AŞK TOHUMLARINI BÖYLE ATMIŞ...

Öte yandan magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan Alişan ve Buse Varol'un nasıl tanıştığı ise sevenleri tarafından merak edildi.

Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

Alişan, eşi Buse Varol'u ilk kez aynı dizide rol aldıkları sette gördü. Toplantı sırasında yan yana oturan ikiliden Alişan, Buse Varol'u oldukça beğendi.

Hatta toplantının ardından rejiyi arayarak 'Oyuncu kadrosunda kimler var?' diye sordu. Daha sonra sosyal medya üzerinden Buse Varol'u ekledi ve ikili ilk kez orada iletişime geçti.

Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

Dizi devam ederken ilişkileri başlayan ünlü çift, aşklarını ise dizinin oyuncuları için kurulan bir grupta açıkladı.