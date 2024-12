Trend Galeri Trend Magazin Sosyetik güzel Dila Tarkan’dan imaj değişikliği! “Arkadaşların yalan söylüyor”

Sosyal medyanın sevilen simalarından olan Dila Tarkan, her geçen gün popülerliğini daha çok arttırıyor. 340 bin takipçisi olan Tarkan, paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Lüks yaşamıyla dillerden düşmeyen sosyetik güzelin, tarzı da bir o kadar dikkat çekici. Her paylaşımıyla binlerce beğeni ve yorum alan Tarkan, şimdide imajında radikal bir değişikliğe gitti. Kendisi gibi fenomen olan arkadaşlarından tam not alan saç değişikliği, takipçileri tarafından çok da beğenilmedi. İşte eleştiri yağmuruna tutulan Dila Tarkan'ın gündem olan yeni imajı!