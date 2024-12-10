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Sosyetik güzel Dila Tarkan’dan imaj değişikliği! “Arkadaşların yalan söylüyor”

Sosyal medyanın sevilen simalarından olan Dila Tarkan, her geçen gün popülerliğini daha çok arttırıyor. 340 bin takipçisi olan Tarkan, paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Lüks yaşamıyla dillerden düşmeyen sosyetik güzelin, tarzı da bir o kadar dikkat çekici. Her paylaşımıyla binlerce beğeni ve yorum alan Tarkan, şimdide imajında radikal bir değişikliğe gitti. Kendisi gibi fenomen olan arkadaşlarından tam not alan saç değişikliği, takipçileri tarafından çok da beğenilmedi. İşte eleştiri yağmuruna tutulan Dila Tarkan'ın gündem olan yeni imajı!

Giriş Tarihi: 10.12.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 15:39
Sosyetik güzel Dila Tarkan’dan imaj değişikliği! Arkadaşların yalan söylüyor

Dikkat çeken yaşamı ve paylaşımlarıyla gündem olan Dila Tarkan, yaptığı yeni değişimle sosyal medyanın diline düştü.

Sosyetik güzel Dila Tarkan’dan imaj değişikliği! Arkadaşların yalan söylüyor

Sosyetenin ünlü isimlerinden olan Dila Tarkan her yaptığı ile adından sıkça söz ettiriyor.

Sosyetik güzel Dila Tarkan’dan imaj değişikliği! Arkadaşların yalan söylüyor

3 GÜN 3 GECE DÜĞÜN YAPMIŞTI

Dağhan Doğruer 3 yıllık ilşkisinin ardından 2022 yılında nikah masasına oturan Dila Tarkan, magazine bomba gibi düşmüştü.

Sosyetik güzel Dila Tarkan’dan imaj değişikliği! Arkadaşların yalan söylüyor

Düğüne doyamayan çift 3 gün 3 gece eğlenip o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Aile yakınlarıyla ufak Yunanistan'ın Atina şehrinde evlenen püpüler çift, yaptıkları düğünle oldukça konuşulmuştu.

Sosyetik güzel Dila Tarkan’dan imaj değişikliği! Arkadaşların yalan söylüyor

YENİ MODA GELİNLİK

Nikahında gelinlik yerine takım tercih eden fenomen güzel, eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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