GEZGİNLERİN FAVORİLERİ

Instagram'da "Türk yemeği" etiketi ile her yıl 2 milyondan fazla paylaşım yapılıyor. En son Dubai çikolatası çılgınlığı sosyal ağlardaki yemek çılgınlığının ne boyuta geldiğini bir kez daha gösterdi. Ama şunu çok net söyleyebiliriz, gezginlerin favori adresleri ve yemekleri arasında Türkiye her zaman favoriler arasında. Geçtiğimiz yıllarda YouTuber gezginlerle görüşmüştüm. Her biri ülkemizi gezip deneyimlerini kanallarında paylaşan 10'dan fazla fenomene "Türkiye denildiğinde aklınıza gelen üç şey nedir?" diye sormuştum ve gelen ortak cevaplar "Çeşitlilik, muhteşem yemekler, dost canlısı insanları, dünyada nadir görülen, cömertlik, enfes kültürel ve tarihi atmosfer" şeklinde olmuştu. Son zamanlarda çok popüler olan Shorts ve Reels gibi kısa video formatlarında da internet gezginlerinin Türkiye'de tattıkları sokak lezzetleri büyük ilgi görüyor.