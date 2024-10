Mağdur annelerin Yenidoğan çetesi ile ilgili paylaşımları şoke etti: Yerlerde kan, bebeğimin dizinde mosmor bir iz vardı

"BANA 'ANİ BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEBİLİR' DEDİLER"

Şule isimli bir sosyal medya kullanıcısı ise, Reyap Hastanesi'nde 1 ay önce doğum yaptığını belirterek, hastanede başına gelen ilginç olayları anlattı.

Mağdur anne, şu ifadeleri kullandı:

"Reyap Hastanesi İstanbul'da 1 ay önce doğum yaptım. Doktorum N.J. Hanım, doğum hatası sebebiyle (sıvı yutmuş) bebeğimi daha göremeden yoğun bakıma almışlar. Yenidoğan yoğun bakımda bebeklerin başında gece doktor yok, sadece hemşire ve görevlilere emanetler. Hemşire ve görevliler birbirinden habersiz, maske ve eldiven takmıyorlar. Bebek sağlığıyla ilgili biri iyi diyor. Her neyse, ben çocuğumu 8. günün sonunda aldım, 15 gün kalacak dediler. Hemen başka bir doktora götürdüm çünkü bana ani beyin ölümü gerçekleşebilir dediler. Çocuğumu çıkardığım için doktor, çocukta hiçbir sorun olmadığını söyledi. Kanında mikrop da yokmuş, neden benim çocuğuma antibiyotik kullanıldı? Beni neden çocuğumdan 8 gün ayrı bıraktınız? Enfeksiyon, sarılık, solunum sıkıntısı dediniz… Doktor tatile çıktı, yalandan her gün kontrol ediyormuş gibi yapıyor. Dediniz ki bunların hepsini devletten para almak için yapıp çocuğumu kullandınız ve bana uygulanan tedavi dokümanlarının çoğunu hala vermediniz. Sizin yaptığınız her şey planlı, yazıklar olsun! İlk doğumumu da orada yaptım ama artık sizin gözünüzü para hırsı bürümüş.