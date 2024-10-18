Mağdur annelerin Yenidoğan çetesi ile ilgili paylaşımları şoke etti: Yerlerde kan, bebeğimin dizinde mosmor bir iz vardı

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 10 bebeğin ölümüne neden olan çete çökertildi. Bebek ölümlerinin çoğunun İstanbul Esenyurt'ta bulunan Reyap Hastanesi'nde gerçekleştiği tespit edilirken, hastanede çocuk doktoru olarak görev yapan Fırat Sarı'nın şebekeyi yönlendirdiği ve çete lideri olduğu öğrenildi. Reyap Hastanesi ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlar ise olayın iğrenç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Mağdur anneler paylaşımlarında, herhangi bir hastalık tespit edilmemesine rağmen çocuklarının yanlış tanılarla günlerce hastanede kaldıklarını belirtti. Gayet sağlıklı doğmasına rağmen çocuğunun başka bir odaya alındığını belirten bir anne ise "Odaya gittiğimde yerlerde kan, bebeğimin dizinde mosmor bir iz vardı." dedi.