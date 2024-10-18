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Mağdur annelerin Yenidoğan çetesi ile ilgili paylaşımları şoke etti: Yerlerde kan, bebeğimin dizinde mosmor bir iz vardı

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 10 bebeğin ölümüne neden olan çete çökertildi. Bebek ölümlerinin çoğunun İstanbul Esenyurt'ta bulunan Reyap Hastanesi'nde gerçekleştiği tespit edilirken, hastanede çocuk doktoru olarak görev yapan Fırat Sarı'nın şebekeyi yönlendirdiği ve çete lideri olduğu öğrenildi. Reyap Hastanesi ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlar ise olayın iğrenç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Mağdur anneler paylaşımlarında, herhangi bir hastalık tespit edilmemesine rağmen çocuklarının yanlış tanılarla günlerce hastanede kaldıklarını belirtti. Gayet sağlıklı doğmasına rağmen çocuğunun başka bir odaya alındığını belirten bir anne ise "Odaya gittiğimde yerlerde kan, bebeğimin dizinde mosmor bir iz vardı." dedi.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 18.10.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 13:03
Mağdur annelerin Yenidoğan çetesi ile ilgili paylaşımları şoke etti: Yerlerde kan, bebeğimin dizinde mosmor bir iz vardı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da kan donduran bir olay meydana geldi. Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 10 bebeğin ölümüne neden olan çete çökertildi. Davada 22'si tutuklu olmak üzere 47 şüpheli yargılanırken, mağdur annelerin sosyal medya üzerinden Reyap Hastanesi ve Yenidoğan çetesi hakkında yaptığı paylaşımlar kan dondurdu. Mağdurların anlattıkları olayın iğrenç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Mağdur annelerin Yenidoğan çetesi ile ilgili paylaşımları şoke etti: Yerlerde kan, bebeğimin dizinde mosmor bir iz vardı

"UMARIM CEZAEVİNDEN ÖLENE KADAR ÇIKAMAZ"

Mağdurlar arasında yer alan Sümeyra isimli bir kadın, çocuğunu 2018 yılında Esenyurt'ta bulunan Reyap Hastanesi'nde dünyaya getirdiğini belirterek, "ciğerine su kaçmış" denilerek çete lideri Doktor Fatih Sarı tarafından bebeğinin 1 hafta yoğun bakıma alındığını söyledi.

Mağdur annelerin Yenidoğan çetesi ile ilgili paylaşımları şoke etti: Yerlerde kan, bebeğimin dizinde mosmor bir iz vardı

Mağdur kadın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Benim oğlum 2018 Ekim sonunda Esenyurt Reyap Hastanesi'nde doğdu. Ciğerine su kaçmış denerek bu doktor Fırat Sarı tarafından yoğun bakıma alındı ve 1 hafta yoğun bakımda kaldı. Doktora kalsa 3 4 gün daha kalması gerekiyordu ama biz imza verip çocuğu çıkarttık. O zaman da durumdan şüphelenmiştik çünkü bize 2-3 gün deyip 7 günde çocuğu taburcu etmemişlerdi. Çocuğum yoğun bakımda biberona alıştı beni reddetti. Aramızda bağ kurmamız çok zorlaştı. Hakkımı helal etmiyorum. Umarım cezaevinden ölene kadar çıkamaz."

Mağdur annelerin Yenidoğan çetesi ile ilgili paylaşımları şoke etti: Yerlerde kan, bebeğimin dizinde mosmor bir iz vardı

"BANA 'ANİ BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEBİLİR' DEDİLER"

Şule isimli bir sosyal medya kullanıcısı ise, Reyap Hastanesi'nde 1 ay önce doğum yaptığını belirterek, hastanede başına gelen ilginç olayları anlattı.

Mağdur anne, şu ifadeleri kullandı:

"Reyap Hastanesi İstanbul'da 1 ay önce doğum yaptım. Doktorum N.J. Hanım, doğum hatası sebebiyle (sıvı yutmuş) bebeğimi daha göremeden yoğun bakıma almışlar. Yenidoğan yoğun bakımda bebeklerin başında gece doktor yok, sadece hemşire ve görevlilere emanetler. Hemşire ve görevliler birbirinden habersiz, maske ve eldiven takmıyorlar. Bebek sağlığıyla ilgili biri iyi diyor. Her neyse, ben çocuğumu 8. günün sonunda aldım, 15 gün kalacak dediler. Hemen başka bir doktora götürdüm çünkü bana ani beyin ölümü gerçekleşebilir dediler. Çocuğumu çıkardığım için doktor, çocukta hiçbir sorun olmadığını söyledi. Kanında mikrop da yokmuş, neden benim çocuğuma antibiyotik kullanıldı? Beni neden çocuğumdan 8 gün ayrı bıraktınız? Enfeksiyon, sarılık, solunum sıkıntısı dediniz… Doktor tatile çıktı, yalandan her gün kontrol ediyormuş gibi yapıyor. Dediniz ki bunların hepsini devletten para almak için yapıp çocuğumu kullandınız ve bana uygulanan tedavi dokümanlarının çoğunu hala vermediniz. Sizin yaptığınız her şey planlı, yazıklar olsun! İlk doğumumu da orada yaptım ama artık sizin gözünüzü para hırsı bürümüş.

Mağdur annelerin Yenidoğan çetesi ile ilgili paylaşımları şoke etti: Yerlerde kan, bebeğimin dizinde mosmor bir iz vardı

"ÇOCUĞUMU 5 AYRI DOKTORA GÖTÜRDÜM"

Bakın ben çocuğumu aldığım gecenin sabahına kadar tek bir dakika uyumadım, solunum sıkıntısı olduğunu söyledikleri için olur da nefesi kesilir diye! Sizi yönlendirmek istemem ben 5 ayrı doktora götürdüm hepsi de çocuğun hiçbir sorunu yok boşuna tutmuşlar dedi. Çoğu doktor Reyap Hastanesi deyince gülümsüyor, garipsemiyor. Yerinizde olsam o para gözlere çocuğumu yem etmem."

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