SON DAKİKA: Altın fiyatları oku yukarı kırdı! 29 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

ZAYIFLAYAN DOLAR KARŞISINDA ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

Güçlenen dolar ve hazine tahvil faizlerinden dolayı baskılanan altın fiyatları, Ukrayna'nın önce ABD füzesiyle, ardından İngiltere füzesiyle Rusya'ya saldırmasının ardından yükselişe geçti. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes haberi risk başlıklarını bir nebze azaltsa da ons altın tarafında jeopolitik risk fiyatlaması sürüyor. Zayıflayan dolar ve artan jeopolitik riskler ile yükselen ons altın, Fed'in Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri de fiyatlıyor.