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SON DAKİKA: Altın fiyatları oku yukarı kırdı! 29 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta artan jeopolitik riskler altın fiyatları için güvenli liman talebini artırdı. Trump'ın kesin zaferinden sonra ons altın tarafında yaşanan düzeltme hareketleri tersine döndü. Zayıflayan dolar karşısında güçlenen ONS, gram altın fiyatını da yükseltti. İsrail ile Lübnan arasında 60 günlük ateşkes olacağı haberi tansiyonları düşürse de altın fiyatları tarafında jeopolitik risk fiyatlaması sürüyor. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 29 Kasım 2024 güncel altın fiyatları ile tüm merak edilenler...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 09:29
SON DAKİKA: Altın fiyatları oku yukarı kırdı! 29 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Fed öngürüleriyle yönünü belirleyen ons altın, gram altın fiyatını da dalgalandırıyor. Altın fiyatları, jeopolitik risklerden aldığı destek ve ABD dolarındaki güç kaybıyla yükseldi. Peki keskin düzeltme hareketlerinden sonra yükselişe geçen altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 29 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı...

SON DAKİKA: Altın fiyatları oku yukarı kırdı! 29 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

ZAYIFLAYAN DOLAR KARŞISINDA ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

Güçlenen dolar ve hazine tahvil faizlerinden dolayı baskılanan altın fiyatları, Ukrayna'nın önce ABD füzesiyle, ardından İngiltere füzesiyle Rusya'ya saldırmasının ardından yükselişe geçti. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes haberi risk başlıklarını bir nebze azaltsa da ons altın tarafında jeopolitik risk fiyatlaması sürüyor. Zayıflayan dolar ve artan jeopolitik riskler ile yükselen ons altın, Fed'in Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri de fiyatlıyor.

SON DAKİKA: Altın fiyatları oku yukarı kırdı! 29 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

Peki söz konusu gelişmeleri Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı hangi seviyeden fiyatlıyor? İşte merak edilen rakamlar:

SON DAKİKA: Altın fiyatları oku yukarı kırdı! 29 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.662,44 dolar
SATIŞ: 2.662,82 dolar

SON DAKİKA: Altın fiyatları oku yukarı kırdı! 29 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.972,41 TL
SATIŞ: 2.972,71 TL

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