SON DAKİKA: Altın fiyatları oku yukarı kırdı! 29 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta artan jeopolitik riskler altın fiyatları için güvenli liman talebini artırdı. Trump'ın kesin zaferinden sonra ons altın tarafında yaşanan düzeltme hareketleri tersine döndü. Zayıflayan dolar karşısında güçlenen ONS, gram altın fiyatını da yükseltti. İsrail ile Lübnan arasında 60 günlük ateşkes olacağı haberi tansiyonları düşürse de altın fiyatları tarafında jeopolitik risk fiyatlaması sürüyor. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 29 Kasım 2024 güncel altın fiyatları ile tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 29.11.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 09:29