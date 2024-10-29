SON DAKİKA: Altın fiyatları ralliye REKORLA döndü! 29 Ekim 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?

Öte yandan analistler, ons altın fiyatının gelecek yıl 3 bin doları test edebileceğini ifade ediyor. Fed'in faiz indirimi döngüsünün dolara olan talebi azaltabileceğini, bu durumun da ons altın fiyatını destekleyebileceği belirtiliyor. Ayrıca ABD'nin borcunun artmasının da altın fiyatları için destekleyici olabileceğine dikkat çekiliyor. ABD'nin borcu arttıkça, hükümet borcu kapatmak için para basmaya başvurabilir. Bu da doların değerini düşürebileceği gibi altının güvenilir bir değer saklama aracı olarak cazibesini artırabilir.