SON DAKİKA: Altın fiyatları ralliye REKORLA döndü! 29 Ekim 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları güçlü yükselişlerinden sonra ara ara geri çekilmeler yaşasa da hala güçlü bir alıcısı ve trendi var. Jeopolitik risklerdeki bir miktarlık iyimserlik altın fiyatları tarafında dün kar satışlarına yol açsa da bugün yeni rekorlar geldi. Ons altın yeni rekorunu kırmak üzereyken, gram altın kırdı. Peki rekor sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 29 Ekim 2024 güncel altın fiyatları ile birlikte tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 29.10.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 09:31