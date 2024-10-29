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SON DAKİKA: Altın fiyatları ralliye REKORLA döndü! 29 Ekim 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları güçlü yükselişlerinden sonra ara ara geri çekilmeler yaşasa da hala güçlü bir alıcısı ve trendi var. Jeopolitik risklerdeki bir miktarlık iyimserlik altın fiyatları tarafında dün kar satışlarına yol açsa da bugün yeni rekorlar geldi. Ons altın yeni rekorunu kırmak üzereyken, gram altın kırdı. Peki rekor sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 29 Ekim 2024 güncel altın fiyatları ile birlikte tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 29.10.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 09:31
SON DAKİKA: Altın fiyatları ralliye REKORLA döndü! 29 Ekim 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısının endişe edildiği kadar şiddetli olmaması ve küresel piyasalarda risk algısının azalması dün altın fiyatları tarafında kar satışlarına neden oldu. Ons altın ve beraberinde gram altın fiyatı haftanın ilk işlem gününde geriledi. Haftanın 2. işlem gününde ise tekrar yükselişe geçtişler. ONS rekor seviyesine yaklaşırken, gram altın rekor kırdı. Beraberinde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatı da yükseldi.

SON DAKİKA: Altın fiyatları ralliye REKORLA döndü! 29 Ekim 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

İsrail-İran gerginliği ile ABD ekonomisine yönelik belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle yatırımcılar altın gibi güvenli limanlara yöneliyor. Geçtiğimiz hafta 2 bin 758,5 dolarla rekor tazeleyen ons altın, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlerden destek görüyor. Yeni haftaya düşüşle başlasa da haftanın 2. işlem gününde yeni rekoruna yönelen ons altın, gram altın fiyatını da yukarı çekti. Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın yeni haftaya düşüşle başlayıp haftanın 2. işlem gününde seyrini rekorla sürdürdü.

SON DAKİKA: Altın fiyatları ralliye REKORLA döndü! 29 Ekim 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?

Öte yandan analistler, ons altın fiyatının gelecek yıl 3 bin doları test edebileceğini ifade ediyor. Fed'in faiz indirimi döngüsünün dolara olan talebi azaltabileceğini, bu durumun da ons altın fiyatını destekleyebileceği belirtiliyor. Ayrıca ABD'nin borcunun artmasının da altın fiyatları için destekleyici olabileceğine dikkat çekiliyor. ABD'nin borcu arttıkça, hükümet borcu kapatmak için para basmaya başvurabilir. Bu da doların değerini düşürebileceği gibi altının güvenilir bir değer saklama aracı olarak cazibesini artırabilir.

SON DAKİKA: Altın fiyatları ralliye REKORLA döndü! 29 Ekim 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Peki söz konusu gelişmelerden sonra Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 29 Ekim 2024 güncel altın fiyatları:

SON DAKİKA: Altın fiyatları ralliye REKORLA döndü! 29 Ekim 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.756,21 dolar
SATIŞ: 2.756,69 dolar

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