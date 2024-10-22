SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor tazeliyor! 22 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları rekor seviyelerini tazeliyor. Haftanın ilk işlem gününe tarihi zirvesini yenileyerek başlayan ons altın, tarihi rekorunu 2.740 dolara taşırken gram altın da ONS'taki yükselişin etkisiyle ilk kez 3 bin lirayı aştı. Peki 3.019 lira ile zirvesini yenileyen gram altın başta olmak üzere Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte 22 Ekim 2024 güncel altın fiyatları ile beraber tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 22.10.2024 08:22
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 08:22