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SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor tazeliyor! 22 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları rekor seviyelerini tazeliyor. Haftanın ilk işlem gününe tarihi zirvesini yenileyerek başlayan ons altın, tarihi rekorunu 2.740 dolara taşırken gram altın da ONS'taki yükselişin etkisiyle ilk kez 3 bin lirayı aştı. Peki 3.019 lira ile zirvesini yenileyen gram altın başta olmak üzere Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte 22 Ekim 2024 güncel altın fiyatları ile beraber tüm merak edilenler...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.10.2024 08:22 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 08:22
SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor tazeliyor! 22 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları tarafında yükseliş trendi devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde rekor kıran ons altın 2740 doları aşarken ONS'a rekorunda eşlik eden gram altın fiyatı da 3019 liraya çıkarak zirvesini yeniledi. Peki altın fiyatları tarafındaki yükselişlere hangi gelişmeler destek veriyor? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor tazeliyor! 22 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar?

ALTINDA REKOR SERİSİ SÜRÜYOR

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta ECB'nin 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası bundan sonraki süreçte de faiz indirimi yapabileceği sinyalleri gelince buradan destek aldı. Normalde doların güçlü olduğu dönemlerde ters korelasyonla altın fiyatları da geriler. Ancak altın fiyatları dolar ile paralel hareket ediyor. Bunun nedeni yükselişleri destekleyen birinci unsurun jeopolitik riskler olması.

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor tazeliyor! 22 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar?

JEOPOLİTİK RİSKLER YÜKSELİŞLERE DESTEK VEREN BİRİNCİ UNSUR

Altın fiyatları üzerinde etkili olan jeopolitik riskler; Orta Doğu'daki kritik durum, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kısa vadede çözüleceğine dair umudun olmaması ve ABD Başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanması olasılığı. Bu risklerden dolayı oluşan belirsizlikler altın fiyatını destekliyor. Ancak diğer taraftan ABD 10 yıllık reel tahvil faizi yüzde 1,80'i aşmış durumda. Normalde altın fiyatları ABD tahvil getirilerine de çok duyarlıdır. Ancak mevcut durumda jeopolitik riskler bu durumun biraz daha 2. planda kalmasına neden oluyor.

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor tazeliyor! 22 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar?

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI DA ETKİLİ OLUYOR

Öte yandan Çin'den geçtiğimiz hafta gelen sanayi büyüme ve perakende verileri pozitif yönde bir sürpriz yaptı. Küresel büyümeye ilişkin olumlu bir ışık yaktı. Bu durum da altın fiyatları tarafına destek verdi.

Merkez bankaları tarafında devam eden alımlarda yükselişlerde etkili oluyor.

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor tazeliyor! 22 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.734,34 dolar
SATIŞ: 2.734,86 dolar

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