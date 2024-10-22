SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor tazeliyor! 22 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar?

JEOPOLİTİK RİSKLER YÜKSELİŞLERE DESTEK VEREN BİRİNCİ UNSUR

Altın fiyatları üzerinde etkili olan jeopolitik riskler; Orta Doğu'daki kritik durum, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kısa vadede çözüleceğine dair umudun olmaması ve ABD Başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanması olasılığı. Bu risklerden dolayı oluşan belirsizlikler altın fiyatını destekliyor. Ancak diğer taraftan ABD 10 yıllık reel tahvil faizi yüzde 1,80'i aşmış durumda. Normalde altın fiyatları ABD tahvil getirilerine de çok duyarlıdır. Ancak mevcut durumda jeopolitik riskler bu durumun biraz daha 2. planda kalmasına neden oluyor.