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SON DAKİKA: Altın fiyatları türbülansa girdi! 26 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Son dakika haberi: Kasım ayı başından bu yana yüzde 4,18 değer kaybeden ons altın, dün sert satışlar yiyerek 3 haftanın en yüksek seviyesinden düştü. Ay başından bu yana yüzde 3,34 değer kaybı yaşayan gram altın fiyatı da geriledi. Ancak Trump'ın yeni gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları satış baskısını sınırladı. Haftanın 2. işlem gününde toparlanmaya çalışan altın fiyatları için yatırımcılar, bugün açıklanacak ABD ekonomik verilerini ve FOMC tutanaklarını takip ediyor. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Kasım 2024 güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 26.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:01