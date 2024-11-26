SON DAKİKA: Altın fiyatları türbülansa girdi! 26 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÖZLER FOMC TUTANAKLARINDA

Öte yandan altın yatırımcısı bugün açıklanacak ABD tüketici güveni verilerini ve Fed'in Kasım ayı toplantı tutanaklarını yakından takip edecek, ayrıca bu hafta içinde açıklanacak GSYH ve çekirdek PCE rakamlarının ilk revizyonunu da izleyecek.