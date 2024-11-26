Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları türbülansa girdi! 26 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

SON DAKİKA: Altın fiyatları türbülansa girdi! 26 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Kasım ayı başından bu yana yüzde 4,18 değer kaybeden ons altın, dün sert satışlar yiyerek 3 haftanın en yüksek seviyesinden düştü. Ay başından bu yana yüzde 3,34 değer kaybı yaşayan gram altın fiyatı da geriledi. Ancak Trump'ın yeni gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları satış baskısını sınırladı. Haftanın 2. işlem gününde toparlanmaya çalışan altın fiyatları için yatırımcılar, bugün açıklanacak ABD ekonomik verilerini ve FOMC tutanaklarını takip ediyor. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Kasım 2024 güncel altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.11.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:01
SON DAKİKA: Altın fiyatları türbülansa girdi! 26 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları dün yediği sert satış baskısının ardından haftanın 2. işlem gününde toparlanmaya çalışıyor. Gram altın yatırımcısı ONS'un yönünü belirleyecek veri akışını dikkatlice takip ederken, analistler Trump konusunda uyarıyor. Peki altın fiyatları ne yönde? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 26 Kasım 2024 canlı altın fiyatları...

SON DAKİKA: Altın fiyatları türbülansa girdi! 26 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI SATIŞ BASKISI YEDİ

Altın fiyatları dün sert satışlarla geriledi. Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri altın fiyatları üzerindeki baskıyı biraz sınırlasa da ons altın 2615 dolara kadar geriledi. Analistler Trump'ın ileride altın fiyatları tarafında daha fazla türbülansa yol açacağını belirtiyor.

SON DAKİKA: Altın fiyatları türbülansa girdi! 26 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÖZLER FOMC TUTANAKLARINDA

Öte yandan altın yatırımcısı bugün açıklanacak ABD tüketici güveni verilerini ve Fed'in Kasım ayı toplantı tutanaklarını yakından takip edecek, ayrıca bu hafta içinde açıklanacak GSYH ve çekirdek PCE rakamlarının ilk revizyonunu da izleyecek.

SON DAKİKA: Altın fiyatları türbülansa girdi! 26 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.611,05 dolar
SATIŞ: 2.611,59 dolar

SON DAKİKA: Altın fiyatları türbülansa girdi! 26 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.911,51 TL
SATIŞ: 2.912,10 TL

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