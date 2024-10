SON DAKİKA: Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katleden Semih Çelik'in çektiği video ortaya çıktı! "Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum!"

Son dakika: Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen İstanbul Fatih'teki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetlerinin faili Semih Çelik'in, İkbal Uzuner'i öldürmeden bir yıl önce kaydettiği bir video gün yüzüne çıktı. Videoda, Çelik'in İkbal Uzuner'i hedef alarak cinayet planları yaptığı, ancak o an gerçekleştiremediğini ifade ettiği görülüyor. Çelik, "Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum. Bu insanın sen olmanı istiyorum." diyerek bu düşüncesini dile getiriyor ve ardından vazgeçtiğini belirtiyor. Bu kayıtlardaki sözler, olayın trajedisini daha da derinleştiriyor.