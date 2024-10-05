Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA: Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katleden Semih Çelik'in çektiği video ortaya çıktı! "Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum!"

Son dakika: Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen İstanbul Fatih'teki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetlerinin faili Semih Çelik'in, İkbal Uzuner'i öldürmeden bir yıl önce kaydettiği bir video gün yüzüne çıktı. Videoda, Çelik'in İkbal Uzuner'i hedef alarak cinayet planları yaptığı, ancak o an gerçekleştiremediğini ifade ettiği görülüyor. Çelik, "Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum. Bu insanın sen olmanı istiyorum." diyerek bu düşüncesini dile getiriyor ve ardından vazgeçtiğini belirtiyor. Bu kayıtlardaki sözler, olayın trajedisini daha da derinleştiriyor.

Giriş Tarihi: 05.10.2024 17:13 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 17:21
SON DAKİKA: Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katleden Semih Çelik’in çektiği video ortaya çıktı! Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum!

Son dakika: Tüm Türkiye'yi dehşete düşüren cinayetlerin 19 yaşındaki Semih Çelik adlı katil zanlısı İstanbul'da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i yarım saat arayla vahşice öldürdükten sonra Fatih'de surlardan atlayarak yaşamına son vermişti. Semih Çelik isimli şahsın psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle son bir yılda 5 kez hastaneye gittiği kayıtlara geçmişti. Şahısla ilgili daha önce iki kez kayıp başvurusu yapıldığı bir kez de intihara teşebbüs kaydının olduğu kamuoyuna duyuruldu.

SON DAKİKA: Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katleden Semih Çelik’in çektiği video ortaya çıktı! Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum!

İSTANBUL'DA KAN DONDURAN CİNAYETLER!

Olay, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında gerçekleşti. İnsanı dehşete düşüren bu anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde, surlara çıkan bir kişinin yanında bulunan kadının başını kesip surlardan aşağı attığı anlar yer aldı. Bu korkunç olay, herkesin dikkatini çekti.

SON DAKİKA: Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katleden Semih Çelik’in çektiği video ortaya çıktı! Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum!

ÖNCE ESKİ KIZ ARKADAŞINI SONRA OKUL ARKADAŞINI KATLETTİ

Olayın şüphelisi olarak tespit edilen Semih Çelik'in babası ile yapılan görüşmede Ayşenur Halil'in ölen Çelik'in eski kız arkadaşı olduğu İkbal Uzuner'in ise oğlunun okul arkadaşı olduğunu söylediği öğrenildi.

SON DAKİKA: Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katleden Semih Çelik’in çektiği video ortaya çıktı! Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum!

GENÇ KIZI ÖLDÜRÜP CESEDİNİ 6 PARÇAYA AYIRDI!

Polisin yaptığı çalışmalarda şüphelinin önce eski kız arkadaşı Ayşenur Halil'i öldürüp boğazını kestiği arından da Fatih'teki okul arkadaşı İkbal Uzunuer'in yanına gidip onu öldürdüğü kasaplık yaptığı için nizami kesimler yaptığı iddia edilen şüphelinin genç kızın bedenini 6 parçaya ayırıp Edirnekapı surlarına götürdüğü öğrenildi.

SON DAKİKA: Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katleden Semih Çelik’in çektiği video ortaya çıktı! Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum!

GENÇ KIZIN KAFASINI SURLARDAN AŞAĞI ANNESİNİN ÖNÜNE ATTI!

Surlara çıkan caninin önce genç kızın kafasını aşağı attığı ardından da kendini ipe bağlayıp aşağı atladığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA