Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Meteoroloji alarm vermişti! İstanbul ile Ankara’da sağanak bir anda bastırdı: Cadde ve sokaklar göle döndü!

SON DAKİKA… Meteoroloji alarm vermişti! İstanbul ile Ankara’da sağanak bir anda bastırdı: Cadde ve sokaklar göle döndü!

SON DAKİKA… Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı sağanak yağış etkisini artırdı. Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği İstanbul'da ise beklenen yağış gece saatlerinde başladı, sabah ise etkisini artırdı. Yollar göle döndü, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Mega kentte yağışların gece boyu devam edeceğini belirten uzmanlar 7 ilçe için kritik uyarıyı yaptı: İşiniz yoksa evden çıkmayın!

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 25.07.2026 08:55 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 08:58
SON DAKİKA… Meteoroloji alarm vermişti! İstanbul ile Ankara’da sağanak bir anda bastırdı: Cadde ve sokaklar göle döndü!

SON DAKİKA… Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'nın günler öncesinden uyarı yaptığı soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi etkisi altına aldı. Sarı kodlu uyarı verilen İstanbul ve Ankara için ise adeta alarm vardı.

SON DAKİKA… Meteoroloji alarm vermişti! İstanbul ile Ankara’da sağanak bir anda bastırdı: Cadde ve sokaklar göle döndü!

İstanbul'da sağanak gece saatlerinden itibaren etkisini artırırken, Ankara da güne yağmurla başladı. Zaman zaman şiddetlenen sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönü, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

SON DAKİKA… Meteoroloji alarm vermişti! İstanbul ile Ankara’da sağanak bir anda bastırdı: Cadde ve sokaklar göle döndü!

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRDI

İstanbul'da gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Kentin çeşitli noktalarında etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kağıthane'nin Hamidiye ve Merkez mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

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SON DAKİKA… Meteoroloji alarm vermişti! İstanbul ile Ankara’da sağanak bir anda bastırdı: Cadde ve sokaklar göle döndü!

ANKARA'DA CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

SON DAKİKA… Meteoroloji alarm vermişti! İstanbul ile Ankara’da sağanak bir anda bastırdı: Cadde ve sokaklar göle döndü!

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KRİTİK UYARI

İstanbul Valiliği, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada; sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

SON DAKİKA… Meteoroloji alarm vermişti! İstanbul ile Ankara’da sağanak bir anda bastırdı: Cadde ve sokaklar göle döndü!

Özellikle hafta sonu dışarıda planı olan vatandaşların ve sürücülerin aniden bastırabilecek kuvvetli yağışlara karşı tedbiri elden bırakmaması istendi.

SON DAKİKA… Meteoroloji alarm vermişti! İstanbul ile Ankara’da sağanak bir anda bastırdı: Cadde ve sokaklar göle döndü!

İSTANBUL'DA O İLÇELER DİKKAT

İstanbul'da sağanak yağışın gün boyu devam etmesi beklenirken Meteoroloji uzmanlarından yeni bir uyarı yapıldı. Sağanağın sabah saatlerinde şiddetleneceğini belirten uzmanlar, yağmurun bölgesel olarak gün boyunca devam edeceğini açıkladı.

SON DAKİKA… Meteoroloji alarm vermişti! İstanbul ile Ankara’da sağanak bir anda bastırdı: Cadde ve sokaklar göle döndü!

Özellikle Karadeniz'e kıyısı olan Eyüp, Sarıyer ve Beykoz ile kentin doğusunda yer alan Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'daki yağışların çok kuvvetli şekilde görülebileceği vurgulandı.

SON DAKİKA… Meteoroloji alarm vermişti! İstanbul ile Ankara’da sağanak bir anda bastırdı: Cadde ve sokaklar göle döndü!

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün tüm Türkiye içi uyarı üstüne uyarı yapıldı. 22 şehir için sarı, 13 şehir için ise turuncu kodlu uyarı paylaşıldı.

SON DAKİKA… Meteoroloji alarm vermişti! İstanbul ile Ankara’da sağanak bir anda bastırdı: Cadde ve sokaklar göle döndü!

SARI KODLU UYARI YAPILAN ŞEHİRLER

İstanbul, Ankara, Adana, Bilecik, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Karabük, Osmaniye, Yalova, Kırkkale, Yozgat, Tekirdağ, Niğde, Konya, Kırşehir, Hatay, Çanakkale, Balıkesir.

SON DAKİKA… Meteoroloji alarm vermişti! İstanbul ile Ankara’da sağanak bir anda bastırdı: Cadde ve sokaklar göle döndü!

TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN ŞEHİRLER:

Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Sinop, Samsun, Tokat, Zonguldak, Bartın, Düzce.

SON DAKİKA… Meteoroloji alarm vermişti! İstanbul ile Ankara’da sağanak bir anda bastırdı: Cadde ve sokaklar göle döndü!

SAĞANAK BEKLENEN ŞEHİRLER

Son tahminlere göre, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SON DAKİKA… Meteoroloji alarm vermişti! İstanbul ile Ankara’da sağanak bir anda bastırdı: Cadde ve sokaklar göle döndü!

Çorum, Amasya, Tokat'ın batısı ve Samsun çevreleri ile bugün sabah saatlerinden itibaren Ordu'nun batı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SON DAKİKA… Meteoroloji alarm vermişti! İstanbul ile Ankara’da sağanak bir anda bastırdı: Cadde ve sokaklar göle döndü!

Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, bugün öğle saatlerinden itibaren Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat ile Sivas'ın güney batısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda ve Niğde'nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var.

#İSTANBUL #ANKARA #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #METEOROLOJİ