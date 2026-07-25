Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Meteoroloji alarm vermişti! İstanbul ile Ankara’da sağanak bir anda bastırdı: Cadde ve sokaklar göle döndü!

SON DAKİKA… Meteoroloji alarm vermişti! İstanbul ile Ankara’da sağanak bir anda bastırdı: Cadde ve sokaklar göle döndü!

SON DAKİKA… Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı sağanak yağış etkisini artırdı. Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği İstanbul'da ise beklenen yağış gece saatlerinde başladı, sabah ise etkisini artırdı. Yollar göle döndü, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Mega kentte yağışların gece boyu devam edeceğini belirten uzmanlar 7 ilçe için kritik uyarıyı yaptı: İşiniz yoksa evden çıkmayın!

Giriş Tarihi: 25.07.2026 08:55 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 08:58