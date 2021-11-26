Müslüme Yağal'ın ölümündeki son dakika gelişmesi milyonları şoke etti. Müslüme'nin cansız bedeni kaybolduğu noktadan 7 kilometre uzaklıkta bulunmuş bu da "Küçük kız öldürüldü mü?" şeklindeki soru işaretlerine neden olmuştu. Ardından ise soruşturma kapsamında minik kızın dedesinin tutuklandığı haberi gelmişti. Yörük Kızı Müslüme'nin ölüm sebebi merakla beklenirken kan donduran DNA sonucuna SABAH ulaştı. İşte son dakika haberinin detayları...