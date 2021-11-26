Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan Minik Müslüme, Türkiye'yi ölümüyle adeta yasa boğmuştu. Arama çalışmalarının 10. gününde cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın ölüm sebebi milyonlar tarafından merak ediliyordu. Küçük kızın cansız bedeni üzerinde yapılan DNA analizine SABAH ulaştı. İşte Yörük Kızı Müslüme'nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmadaki kan donduran o detay...
Müslüme Yağal'ın ölümündeki son dakika gelişmesi milyonları şoke etti. Müslüme'nin cansız bedeni kaybolduğu noktadan 7 kilometre uzaklıkta bulunmuş bu da "Küçük kız öldürüldü mü?" şeklindeki soru işaretlerine neden olmuştu. Ardından ise soruşturma kapsamında minik kızın dedesinin tutuklandığı haberi gelmişti. Yörük Kızı Müslüme'nin ölüm sebebi merakla beklenirken kan donduran DNA sonucuna SABAH ulaştı. İşte son dakika haberinin detayları...
SON DAKİKA: MÜSLÜME'NİN DEDESİ BABASI ÇIKTI!
Üç yaşındaki Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra bulunmuş, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. DNA analizinde, dede Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıktı
DNA SONUÇLARINA SABAH ULAŞTI
Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.
TÜRKİYE MÜSLÜME'YE AĞLADI
3 yaşındaki Müslüme, Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, bir komşusu tarafından küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı.
DEDESİ SANILAN BABASI TUTUKLANMIŞTI
Ailenin arama kurtarma ekiplerini ters yöne yönlendirdiği iddia edilirken, anne Selvi Yağal'ın duyarsız açıklamaları dikkat çekmişti. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 aile üyesi gözaltına alınırken 7'si serbest bırakıldı.