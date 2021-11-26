Video Yaşam SON DAKİKA: Müslüme Yağal olayında kan donduran DNA testi sonucu! 70 yaşındaki dede Hasan Yağal babası çıktı
SON DAKİKA: Müslüme Yağal olayında kan donduran DNA testi sonucu! 70 yaşındaki dede Hasan Yağal babası çıktı

SON DAKİKA: Müslüme Yağal olayında kan donduran DNA testi sonucu! 70 yaşındaki dede Hasan Yağal babası çıktı

26.11.2021 | 09:10

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SON DAKİKA: Müslüme Yağal olayında kan donduran DNA testi sonucu! 70 yaşındaki dede Hasan Yağal babası çıktı 01:43
SON DAKİKA: Müslüme Yağal olayında kan donduran DNA testi sonucu! 70 yaşındaki dede Hasan Yağal babası çıktı 26.11.2021 | 09:10
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Mersin'de cesedi bulunan Yörük Kızı Müslüme Yağal olayından kan donduran son dakika haberi! Cesedi bulunan 3 yaşındaki Mülüme Yağal'ın DNA testi sonucunda babası dedesi çıktı!

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