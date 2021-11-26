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Haberler Yaşam Yörük kızı Müslüme’nin dedesi sanılan ve babası çıkan Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında? Müslüme Bebek neden öldü?
Giriş Tarihi: 26.11.2021 08:57 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 09:25

Yörük kızı Müslüme’nin dedesi sanılan ve babası çıkan Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında? Müslüme Bebek neden öldü?

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan Minik Müslüme, arama çalışmalarının 10. gününde ölü bulunmuştu. 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin ölüm nedeni milyonlar tarafından merak edilirken, Dedesi Hasan Yağal polis ekipleri tarafından tutuklanmıştı. DNA analizinde, dede Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıktı. Peki, Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında? Müslüme Bebek neden öldü, kim öldürdü?

Yörük kızı Müslüme’nin dedesi sanılan ve babası çıkan Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında? Müslüme Bebek neden öldü?

Türkiye Yörük kızı Müslüme'nin ölümündeki gelişmeyi konuşuyor. 10 Kasım günü kaybolan ve kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Müslüme Bebek tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Müslüme'nin ölümüne ilişkin ise dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. DNA analizinde, dede Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıktı. Peki, Yörük kızı Müslüme'nin dedesi sanılan ve babası çıkan Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında? Müslüme Bebek neden öldü, kim öldürdü, katili Hasan Yağal mı?

MÜSLÜME BEBEK ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ŞOKE EDEN GELİŞME!

Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.

Peki, Yörük kızı Müslüme'nin dedesi sanılan ve babası çıkan Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında?

Yörük kızı Müslüme’nin dedesi sanılan ve babası çıkan Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında? Müslüme Bebek neden öldü?

TÜRKİYE MÜSLÜME'YE AĞLADI

3 yaşındaki Müslüme, Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, bir komşusu tarafından küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı.

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Yörük kızı Müslüme’nin dedesi sanılan ve babası çıkan Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında? Müslüme Bebek neden öldü?

DEDESİ SANILAN BABASI TUTUKLANMIŞTI

Ailenin arama kurtarma ekiplerini ters yöne yönlendirdiği iddia edilirken, anne Selvi Yağal'ın duyarsız açıklamaları dikkat çekmişti. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 aile üyesi gözaltına alınırken 7'si serbest bırakıldı.

Yörük kızı Müslüme’nin dedesi sanılan ve babası çıkan Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında? Müslüme Bebek neden öldü?

HASAN YAĞAL KAÇ YAŞINDA?

Küçük kızın babasının babası olan 70 yaşındaki dede Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Yörük kızı Müslüme’nin dedesi sanılan ve babası çıkan Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında? Müslüme Bebek neden öldü?

ŞOKE EDEN GERÇEK

Adli Tıp tarafından yapılan DNA çalışmasında ise skandal bir gerçek ortaya çıktı. Müslüme Yağal'ın biyolojik babasının, dedesi Hasan Yağal olduğu belirlendi.

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