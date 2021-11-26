Türkiye Yörük kızı Müslüme'nin ölümündeki gelişmeyi konuşuyor. 10 Kasım günü kaybolan ve kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Müslüme Bebek tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Müslüme'nin ölümüne ilişkin ise dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. DNA analizinde, dede Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıktı. Peki, Yörük kızı Müslüme'nin dedesi sanılan ve babası çıkan Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında? Müslüme Bebek neden öldü, kim öldürdü, katili Hasan Yağal mı?

MÜSLÜME BEBEK ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ŞOKE EDEN GELİŞME!

Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.

Peki, Yörük kızı Müslüme'nin dedesi sanılan ve babası çıkan Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında?