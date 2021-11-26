Video Yaşam Müslüme Yağal'ın kan donduran DNA testi sonuçlarına SABAH ulaştı! Dede Hasan Yağal Müslüme Yağal'ın babası çıktı
Müslüme Yağal'ın kan donduran DNA testi sonuçlarına SABAH ulaştı! Dede Hasan Yağal Müslüme Yağal'ın babası çıktı

Müslüme Yağal'ın kan donduran DNA testi sonuçlarına SABAH ulaştı! Dede Hasan Yağal Müslüme Yağal'ın babası çıktı

26.11.2021 | 09:10

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Müslüme Yağal’ın kan donduran DNA testi sonuçlarına SABAH ulaştı! Dede Hasan Yağal Müslüme Yağal’ın babası çıktı 00:42
Müslüme Yağal'ın kan donduran DNA testi sonuçlarına SABAH ulaştı! Dede Hasan Yağal Müslüme Yağal'ın babası çıktı 26.11.2021 | 09:10
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SON DAKİKA: Müslüme Yağal olayında kan donduran DNA testi sonucu! 70 yaşındaki dede Hasan Yağal babası çıktı 01:43
SON DAKİKA: Müslüme Yağal olayında kan donduran DNA testi sonucu! 70 yaşındaki dede Hasan Yağal babası çıktı 26.11.2021 | 09:10
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Mersin'in Gülnar'da cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın DAN testi sonuçları şoke etti! Müge Anlı'da da gündeme gelen Müslüme Yağal olayında ortaya çıkan gerçek kan dondurdu. Ölü bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın DNA testi sonuçlarına göre gerçek babasının dedesi 70 yaşındaki hasan Yağal olduğu ortaya çıktı.

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