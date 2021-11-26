Müslüme Yağal'ın kan donduran DNA testi sonuçlarına SABAH ulaştı! Dede Hasan Yağal Müslüme Yağal'ın babası çıktı

Mersin'in Gülnar'da cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın DAN testi sonuçları şoke etti! Müge Anlı'da da gündeme gelen Müslüme Yağal olayında ortaya çıkan gerçek kan dondurdu. Ölü bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın DNA testi sonuçlarına göre gerçek babasının dedesi 70 yaşındaki hasan Yağal olduğu ortaya çıktı.