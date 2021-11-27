Video Yaşam SON DAKİKA: Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal hakkında mide bulandıran yeni bilgiler ortaya çıktı! Şok Facebook paylaşımı...
SON DAKİKA: Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal hakkında mide bulandıran yeni bilgiler ortaya çıktı! Şok Facebook paylaşımı...

SON DAKİKA: Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal hakkında mide bulandıran yeni bilgiler ortaya çıktı! Şok Facebook paylaşımı...

27.11.2021 | 11:07

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SON DAKİKA: Müslüme Yağal’ın dedesi Hasan Yağal hakkında mide bulandıran yeni bilgiler ortaya çıktı! Şok Facebook paylaşımı... 02:13
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Son dakika haberleri... Müge Anlı'da da gündeme gelen 3 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın ölü bulunduğu olayda dede Hasan Yağal ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler şoke etti. Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal'ın ortaya çıkan Facebook paylaşmında ' Melek oldu' ifadesini kullandığı görüldü.

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