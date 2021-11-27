SON DAKİKA: Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal hakkında mide bulandıran yeni bilgiler ortaya çıktı! Şok Facebook paylaşımı...

Son dakika haberleri... Müge Anlı'da da gündeme gelen 3 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın ölü bulunduğu olayda dede Hasan Yağal ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler şoke etti. Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal'ın ortaya çıkan Facebook paylaşmında ' Melek oldu' ifadesini kullandığı görüldü.