Esad rejimi tarafından vahşice katledilmişti: Sözde insan hakları savunucusu ülke bilerek ölüme itti! Hollanda’nın ikiyüzlülüğü ifşa oldu

Mazen el-Hamada, hayatını Esad rejimi hapishanelerindeki işkence ve insan hakları ihlallerine dikkat çekmeye adamış bir aktivistti.
SEDNAYA HAPİSHANESİNDE TUTUKLU KALMIŞTI
Suriye'nin en önemli rejim karşıtı aktivistlerinden Mazen el-Hamada, 2012 yılında bebek maması kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla bir buçuk yıldan fazla süre Sednaya hapishanesinde tutuklu kaldı. Hapishaneden çıktıktan sonra ülkeyi terk etti ve Hollanda'ya sığındı.
REJİMİN İŞKENCELERİNİ ANLATTI
Hamada, yıllarca hapishanede maruz kaldığı fiziksel, zihinsel ve cinsel istismar hakkında konuştu. Ancak 2020'nin başlarında Şam'a tekrar dönmeye karar verdiğinde arkadaşlarını şaşırttı.
Suriyeli aktivist Mazen Hamada'nın cansız bedeni Sednaya Hapishanesi'nde bulundu | Video
ŞAM'A GERİ DÖNÜŞ KARARI
Berlin'de yaşayan Suriyeli gazeteci Maysoun Berkdar, Hamada'yı Şam'a gitmeden önce gören son kişiydi. Berkdar, "Ruhsal olarak iyi durumda değildi. Fikrini değiştirmesi için ona yalvardım ancak bütün uğraşlarıma rağmen onu vazgeçiremedim." ifadelerini kullandı.
UZUN SÜREDİR HABER ALINAMIYORDU
Berkdar, Suriye'ye ayak basması halinde hükümetin kendisine ağır cezalar verebileceği uyarısında bulunmasına rağmen Hamada, ortadan kaybolmasına neden olan yolculuk için uçağa bindi. Yolculuk yaptığı tarih olan 2020'den beri kendisinden haber alınamadı.
Sednaya Hapishanesi'nde sayısız ceset bulundu | Video
Hamada'nın kaybolmasının ardından arkadaşları ve ailesi, onun nerede olduğuna dair bilgi alabilmek için yorulmadan çalıştı.
HAMADA'NIN TÜYLER ÜRPERTEN CESEDİ BULUNDU
Muhaliflerin pazar günü Şam'ı ele geçirmesiyle rejime ait tüyler ürpertici işkence merkezleri bulundu.
Pazartesi günü, rejimin devrilmesinden bir gün sonra, meşhur Sednaya hapishanesinden çıkarılan işkence görmüş cesedinin görüntüsü ortaya çıktı. Yüzünde feci izler vardı. Ölümü arkadaşlarını şoke etti.
SURİYE'YE YENİDEN DÖNMESİNİN ARKASINDAKİ NEDEN ORTAYA ÇIKTI
Hollanda'da yaşayan ve Hamada'nın arkadaşı olan Filistinli görsel sanatçı Sakir Khader, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Hollanda hükümetinin onun ölümünden ortak sorumlu olduğunu" bildirdi.
Khader, "Suriye'deki şiddet tırmandıkça, Hollanda'daki çeşitli otoritelerin baskısı da arttı. Hamada'ya kendisine verilen her şeye karşılık bir şey vermesi gerektiği söylendi." ifadelerini kullandı.
HOLLANDA'NIN ONUN ÖLÜMÜNDEKİ PAYI
Khader, sözlerine şunları ekledi: "Hamada, Esad aleyhine tanıklık etmek ve adaletsizlik hikayesini paylaşmak istediğinde, Hollandalı yetkililer ona yönelik baskıyı artırdı.
Hamada, Suriye'ye gitmeden önce yayınladığı bir videoda, Hollanda hükümetinin kendisine yönelik baskıyı artırdığını, sosyal yardımları kestiğini, kirasını ödeyemez hale geldiğini ve ruhsal ve maddi açıdan zorluklar yaşadığını
İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU ÜLKEDEN İKİYÜZLÜ İSTEK
Khader, Hamada'nın şiddetli travma sonrası stres bozukluğunun kendisini sürekli korku içinde bıraktığını ve bu durumun da çalışmasını zorlaştırdığını söyledi.
Hollanda hükümeti, yaşadığı psikolojik sıkıntılardan dolayı zor günler geçiren Hamada'nın çalışması gerektiğini düşünüyordu. Onlara göre, Hamada'nın başına gelenleri anlatmak için yaptığı seyahatler birer tatildi.