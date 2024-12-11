Esad rejimi tarafından vahşice katledilmişti: Sözde insan hakları savunucusu ülke bilerek ölüme itti! Hollanda’nın ikiyüzlülüğü ifşa oldu

UZUN SÜREDİR HABER ALINAMIYORDU

Berkdar, Suriye'ye ayak basması halinde hükümetin kendisine ağır cezalar verebileceği uyarısında bulunmasına rağmen Hamada, ortadan kaybolmasına neden olan yolculuk için uçağa bindi. Yolculuk yaptığı tarih olan 2020'den beri kendisinden haber alınamadı.

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Hamada'nın kaybolmasının ardından arkadaşları ve ailesi, onun nerede olduğuna dair bilgi alabilmek için yorulmadan çalıştı.