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Suriyeli aktivist Mazen Hamada'nın cansız bedeni Sednaya Hapishanesi'nde bulundu | Video

Suriyeli aktivist Mazen Hamada'nın cansız bedeni Sednaya Hapishanesi'nde bulundu | Video

11.12.2024 | 09:52

Suriyeli insan hakları savunucusu Mazen Hamada, Beşar Esad rejiminin baskılarından kaçarak Hollanda’ya sığınmıştı. 2020 yılında, Suriye’de af ilan edildiği yönündeki vaatlere güvenerek ülkesine geri dönen Hamada’dan o tarihten sonra haber alınamadı. Mazen Hamada'nın cansız bedeni, işkenceleriyle akıllara kazınan Sednaya Hapishanesi'nde bulundu. Mazen Hamada, Hollanda'da verdiği bir röportajda, Suriye'de yaşadığı işkenceleri anlatmış ve bunları yapanlarla ahirette hesaplaşacağını belirtmişti.

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