Suriyeli aktivist Mazen Hamada'nın cansız bedeni Sednaya Hapishanesi'nde bulundu | Video

Suriyeli insan hakları savunucusu Mazen Hamada, Beşar Esad rejiminin baskılarından kaçarak Hollanda’ya sığınmıştı. 2020 yılında, Suriye’de af ilan edildiği yönündeki vaatlere güvenerek ülkesine geri dönen Hamada’dan o tarihten sonra haber alınamadı. Mazen Hamada'nın cansız bedeni, işkenceleriyle akıllara kazınan Sednaya Hapishanesi'nde bulundu. Mazen Hamada, Hollanda'da verdiği bir röportajda, Suriye'de yaşadığı işkenceleri anlatmış ve bunları yapanlarla ahirette hesaplaşacağını belirtmişti.