Garez filminin fragmanı | Video

Nicolas Pesce'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Garez", gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. İntikam hırsıyla dolu bir ruhun mesken tuttuğu eve bir şekilde yolu düşen herkesin maruz kaldığı dehşeti anlatan filmin başrollerinde Andrea Riseborough, Lin Shaye, John Cho, Demian Bichir, Tara Westwood, Betty Gilpin ve Jacki Weaver oynuyor.