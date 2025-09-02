Apartman görevlisinin bıçaklanarak öldürülmesi güvenlik kamerasında

Kayseri'de madde bağımlısı olduğu öğrenilen Battal Uçar, daha önce iki kez şikayet ettiği apartman görevlisi Bektaş Aşçıpınar'ı bıçaklayarak öldürdü. Uçar, cinayet sonrası olay yerinde sigara içerken polis tarafından yakalandı.