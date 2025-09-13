Başkan Erdoğan'dan CHP'ye ve Özgür Özel'e gönderme: "3K girdabında kıvranıyorlar" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan, "Bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. 3K girdabında kıvranıyorlar. Nedir bu 3K? Kavga, kaos kriz... Kriz ve koltuk kavgasıyla kaosla bütünleştiler. İçeride-dışarıda gerilim üretmeden siyaset yapamaz hale geldiler." dedi.