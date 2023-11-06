Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi | Video

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Bakan Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeden önce basına görüntü verdi.