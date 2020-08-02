İBB'nin kurban kesim skandalında kasapların neden kaçtığı ortaya çıktı! | Video
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İBB’ye ait Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi’nde kesim yapan kasapların kaçtığı ortaya çıkmıştı. A Haber olay yerine giderek yayın yaptığı sırada bir yetkili muhabir ve kameramana müdahale etmişti. O yetkilinin kimliği kısa süre sonra öğrenildi. A Haber Muhabiri Mehmet Nilüfer'in yayın yapmasını engellemeye çalışan kişinin Saadet Partisi'nden 2019 yerel seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkan adayı olduğu ve seçilemediği ortaya çıktı. Şahsın isminin Adem Boz olduğu öğrenildi.