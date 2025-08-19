Video Haber Roketsan'ın TRLG-122 füzesi ilk kez hafif bir araçtan fırlatıldı
Roketsan'ın TRLG-122 füzesi ilk kez hafif bir araçtan fırlatıldı

Roketsan'ın TRLG-122 füzesi ilk kez hafif bir araçtan fırlatıldı

19.08.2025 | 22:11

ROKETSAN'ın geliştirdiği yerli ve milli TRLG-122 Füzesi, ilk kez hafif araçtan yapılan atışla sabit deniz hedefini tam isabetle vurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Roketsan’ın TRLG-122 füzesi ilk kez hafif bir araçtan fırlatıldı 01:11
Roketsan'ın TRLG-122 füzesi ilk kez hafif bir araçtan fırlatıldı 19.08.2025 | 22:11
Bakan Güler, Japon mevkidaşı Nakatani ile bir araya geldi | Video 04:28
Bakan Güler, Japon mevkidaşı Nakatani ile bir araya geldi | Video 19.08.2025 | 16:38
Başkan Çerçioğlu: Herkese eşit ve adil davrandım | Video 05:13
Başkan Çerçioğlu: "Herkese eşit ve adil davrandım" | Video 19.08.2025 | 16:29
Terörsüz Türkiye yolunda yeni toplantı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Pazarlık olmadı, olmayacak | Video 06:39
Terörsüz Türkiye yolunda yeni toplantı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Pazarlık olmadı, olmayacak" | Video 19.08.2025 | 16:23
Konut kredisi faizleri düşüyor! Bu düşüş konut alımına nasıl yansıyacak? | Video 05:25
Konut kredisi faizleri düşüyor! Bu düşüş konut alımına nasıl yansıyacak? | Video 19.08.2025 | 15:35
Bakan Yerlikaya: 7 milyon 896 bin adet uyuşturucu hap ile 63 kilogram ham madde ele geçirdik | Video 00:56
Bakan Yerlikaya: "7 milyon 896 bin adet uyuşturucu hap ile 63 kilogram ham madde ele geçirdik" | Video 19.08.2025 | 15:27
Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı | Video 01:57
Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı | Video 19.08.2025 | 14:58
Bakan Uraloğlu: Fiber optik altyapımızı karayolu ağlarımızda 20 bin kilometreye çıkaracağız | Video 13:33
Bakan Uraloğlu: "Fiber optik altyapımızı karayolu ağlarımızda 20 bin kilometreye çıkaracağız" | Video 19.08.2025 | 13:51
TBMM önünde beyaz Toros provokasyonu! Gözaltına alındı | Video 01:52
TBMM önünde beyaz Toros provokasyonu! Gözaltına alındı | Video 19.08.2025 | 12:44
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş için ceza indirimleri kaldırılacak mı? | Video 04:15
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş için ceza indirimleri kaldırılacak mı? | Video 19.08.2025 | 12:14
Ticaret Bakanı Bolat: Yıl sonunda ihracatta 390 milyar doları aşacağız | Video 05:58
Ticaret Bakanı Bolat: "Yıl sonunda ihracatta 390 milyar doları aşacağız" | Video 19.08.2025 | 10:09
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 305 kilogram madde ele geçirildi | Video 00:57
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 305 kilogram madde ele geçirildi | Video 19.08.2025 | 08:29
Beyaz Saray’da ‘barış’ görüşmesi! Trump-Zelenski zirvesi sona erdi 26:25
Beyaz Saray’da ‘barış’ görüşmesi! Trump-Zelenski zirvesi sona erdi 18.08.2025 | 23:49
Hakan Çakır cinayeti zanlılarıyla ilgili şoke eden görüntüler! 00:30
Hakan Çakır cinayeti zanlılarıyla ilgili şoke eden görüntüler! 18.08.2025 | 22:43
Bakan Bolat: 1.4 trilyon dolarlık ekonomiyi aşmak üzereyiz | Video 02:55
Bakan Bolat: "1.4 trilyon dolarlık ekonomiyi aşmak üzereyiz" | Video 18.08.2025 | 14:04
İBB soruşturmasında gözaltında alınan 44 kişi sağlık kontrolünden geçti | Video 14:44
İBB soruşturmasında gözaltında alınan 44 kişi sağlık kontrolünden geçti | Video 18.08.2025 | 09:34
Gaziantep’te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın böyle görüntülendi 04:12
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın böyle görüntülendi 17.08.2025 | 19:03
Başkan Erdoğan’dan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kızına tebrik telefonu | Video 00:43
Başkan Erdoğan'dan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızına tebrik telefonu | Video 17.08.2025 | 17:08
Eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa son yolculuğuna uğurlandı 03:38
Eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa son yolculuğuna uğurlandı 16.08.2025 | 17:06
İmamoğlu’nun trol ordusuna operasyon! Kılıçdaroğlu’ndan şikayet 01:28
İmamoğlu'nun trol ordusuna operasyon! Kılıçdaroğlu'ndan şikayet 16.08.2025 | 15:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY