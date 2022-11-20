Tokat’ta özel hastanede skandal görüntü! Bakan Koca ‘Toleransımız yok’ diyerek duyurdu: Faaliyeti durduruldu | Video
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Tokat'ta, özel hastanede beyin kanaması nedeniyle tedavi gören Metin Akça'ya (62), yoğun bakım ünitesinde 1'i erkek 2 hemşirenin kötü muamelede bulunmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur” ifadelerini kullandı.