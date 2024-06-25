Sinan Akçıl’ın kıskançlık açıklamasına eski eş Burcu Kıratlı’dan cevap gecikmedi! Burcu Kıratlı: Biraz abartmış!

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, son dönemde Filistin’e verdiği destekle gündemde! Sinan Akçıl, Filistin’e verdiği desteğin yanı sıra geçtiğimiz gün eski eşi Burcu Kıratlı’yla ilgili ‘aşırı kıskançtı’ açıklamasıyla magazin gündeminde yer aldı. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Burcu Kıratlı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Burcu Kıratlı’nın eski eşi Sinan Akçıl’a verdiği o dikkat çekici cevap!