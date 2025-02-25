Video Yaşam 20 yaşındaki genç tiki sebebiyle yemek bile yiyemiyor, annesi 4 yıldır derman arıyor | Video
20 yaşındaki genç tiki sebebiyle yemek bile yiyemiyor, annesi 4 yıldır derman arıyor | Video

20 yaşındaki genç tiki sebebiyle yemek bile yiyemiyor, annesi 4 yıldır derman arıyor | Video

25.02.2025 | 11:20

Çorum' da 4 yıl önce tik rahatsızlığına yakalanan 20 yaşındaki oğlu için çare bulamayan anne, oğlunun gözlerinin önünde eridiğini belirterek hiçbir çare bulamadıklarını ifade etti.

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Çorum il merkezi Buharevler Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Batuhan Şeker, 4 yıl önce tik hastalığına yakalandı. Hastalığı her geçen gün ilerleyen Batuhan Şeker, su içemez, yemek yiyemez hale geldi. Tik hastalığına yakalanan oğlu Batuhan Yüksel ve 18 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli kızına tek başına bakan 52 yaşındaki anne Yücel Sakallı, oğlunun her geçen gün gözlerinin önünde eridiğini söyledi. Oğlu ile hastane hastane gezdiğini, ancak hiçbir derman bulamadıklarını ifade eden anne Sakallı, oğlunun hastalığının tedavi edilmesini istediğini belirterek gözyaşlarına boğuldu.

"YETER Kİ OĞLUM İYİLEŞSİN TEK İSTEĞİM BU"
Oğlu Batuhan Şeker'in hastalığının 4 yıl önce başladığını ve bir arkadaşı tarafından kazara silahla kolundan vurulduktan sonra kolunu kullanamaz hale geldiğini ve rahatsızlığının ilerlediğini ifade eden anne Yücel Sakallı, "2 tane evladımla Çorum'da yaşıyorum. Oğlum Batuhan 4 yıldır böyle, başından geçen talihsiz bir olay neticesinde sol elini de kullanmıyor. Çorum'a, Samsun'a, Ankara'ya ve birçok hastaneye götürdüm ama dermanını bulamadım. Ben kendi kendimi idare eden, 2 evladıma bakmakla yükümlü bir anneyim. İki tane rahatsızlığı olan evladım var, annelik görevim olarak ikisine de bakmaya mecburum. Fakat gücüm bir yere kadar yetiyor. Evladımı özel sağlık kuruluşlarına götürüp muayene ettirebilecek durumum yok. Daha iyi doktorlara baktırılmasını istiyorum. Tek dileğim bu, başka bir isteğim yok" dedi.

"ÇOCUĞUM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ERİYOR"
Oğlunun rahatsızlığını dile getirirken gözyaşlarını tutamayan anne Sakallı, "Derdine derman bulamadım, 4 yıldır gezdiriyorum. Çocuğumun kazayla kolu böyle oldu. Daha da arttı. Gücüm yetmiyor, gözümün önündeki delikanlım eriyip gidiyor. Oğlum eğitiminden geri kaldı, liseyi de okuyamadı. Tik'i sebebiyle dalga geçtiler, eğlendiler. Rahatsızlığının ne olduğunu bilmiyorum. Birkaç hekime gösterebilme şansım oldu ama bir sonuç elde edemedim. Çocuğum genç yaşta gözümün önünde eriyor. Sapasağlamdı, ne olduğunu bilemedik, bir anda oldu. Buradan yetkililere sesleniyorum, lütfen evladıma yardım eli uzatın. Ekmeğini yiyemiyor, tuvalete gidemiyor, banyo yapamıyor. Sağlam bir gençti, hiçbir şeyi yoktu. Aniden oldu, ne olduğunu bilemedik" diye konuştu.

"BU HASTALIK 4 SENEDİR HAYATIMI ALT ÜST ETTİ"
Rahatsızlığı sebebiyle konuşmakta güçlük çektiğini belirten Batuhan Şeker, "Yemek yiyemiyorum, konuşmakta zorluk çekiyorum, su içemiyorum, yürümekte zorlanıyorum, yatamıyorum ve hiç bir şey yapamıyorum artık her şeyden bunaldım. Bu hastalık 4 senedir hayatımı alt üst etti. Gezemiyorum, hiçbir şey yapamıyor. Eğitim hayatımda bitti. Çaresiz haldeyim" şeklinde konuştu.

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