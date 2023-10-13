atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ekim 2023 Cuma atv izle! | Video
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ekim 2023 Cuma atv izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ekim 2023 Cuma atv izle! | Video 13.10.2023 | 11:21
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Şanlıurfa’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 25 yaralı | Video 13.10.2023 | 11:04
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Bağcılar'da İETT otobüsünün lastiklerini bıçakladı! Gözaltına alındı | Video 13.10.2023 | 11:03
01:35
Erzurum’da dolandırıcılık operasyonu: 43 gözaltı | Video 13.10.2023 | 10:22
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Antalya’da silahlı suç örgütüne operasyon: 19 kişi tutuklandı | Video 13.10.2023 | 10:22
01:35
Erzurum merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara operasyon: 43 gözaltı | Video 13.10.2023 | 09:34
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Otomobille çarpışan otobüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı | Video 13.10.2023 | 08:53
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2 grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı | Video 13.10.2023 | 08:04
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Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı 12.10.2023 | 21:29
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Esra Erol’da yasak aşk üçgeninde yeni gelişme! Erol’un ekibi tehdit edildi! 12.10.2023 | 20:07
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Kocaeli'de kamyonet tıra arkadan çarptı 12.10.2023 | 19:55
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Samsun'da 2 evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı | Video 12.10.2023 | 16:47
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Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 5 şüpheliye suçüstü | Video 12.10.2023 | 15:13
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Tekirdağ'da şafak operasyonu: 9 gözaltı | Video 12.10.2023 | 15:09
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SON DAKİKA: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem! | Video 12.10.2023 | 14:21