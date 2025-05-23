Cansız bedenleri yanmış halde bulunan baba oğul olayında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Diyarbakır’da baba ve oğlunun kamyonette yanmış cesedinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye getirildi.
Baba ve oğlunun otopsi işlemleri İstanbul'da devam ediyor.
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