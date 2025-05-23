Video Yaşam Cansız bedenleri yanmış halde bulunan baba oğul olayında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Cansız bedenleri yanmış halde bulunan baba oğul olayında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Cansız bedenleri yanmış halde bulunan baba oğul olayında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

23.05.2025 | 14:02

Diyarbakır’da baba ve oğlunun kamyonette yanmış cesedinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye getirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Sur ilçesi Erveni Mahallesi'nde 19 Mayısta meydana gelmişti. Sabah saatlerinde Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed Sati'nin (15) cansız bedenleri kamyonetle birlikte yanmış halde bulundu. Olay bölgesinde boş kovanlar tespit edilirken, haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından baba ve oğlunun yanan cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna nakledildi. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden biri olan A.M.İ. ile olay yerinde keşif gerçekleştirildi. Keşfin ardından gözaltında bulunan toplam 7 şahıs, işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesine sevk edildi.
Baba ve oğlunun otopsi işlemleri İstanbul'da devam ediyor.
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