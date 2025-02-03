Çiftlik Bank davasında karar açıklandı! Tosuncuk Mehmet Aydın'a 45 bin 376 yıl hapis | Video

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı Çiftlik Bank davalarında karar çıktı. Tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Örgüt yöneticiliği" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.