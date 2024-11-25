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Denizli'de yola inen öğrenci kamyonun altında ezilmekten kıl payı kurtuldu!

Denizli'de yola inen öğrenci kamyonun altında ezilmekten kıl payı kurtuldu!

25.11.2024 | 15:51

Denizli'de okul çıkışı arkadaşlarıyla kaldırımda yürürken biranda yola inen 5. sınıf öğrencisi, kamyonun altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Çarpmanın ardından kamyonun altına düşen öğrencinin, arkadaşları tarafından çekilip ezilmekten kurtarıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Merkezefendi ilçesi Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; okul çıkışı eve giderken arkadaşlarıyla kaldırımda yürüyen Namık Kemal Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi B.E.Ö., arkadaşlarıyla sohbet edip ilerlerken bir anlık dalgınlığı sonucu yola indi. Yola indiği anda seyir halindeki kamyonun çarpmasıyla dengesini kaybedip yere düşen 10 yaşındaki çocuk, kamyonun altında ezilmek üzereyken arkadaşlarının çekilip son anda kaldırıma çıkartıldı.


Kamyonun arka tekerleklerinin altında ezilmek üzereyken kurtarılan B.E.Ö., ilk anda göğsüne aldığı darbeyle yaralandı. Arkadaşı ve çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu B.E.Ö.'nün vücudunda sıyrıklar ve kaburgasında kırık oluştuğu belirlendi. Tedavisi tamamlanan çocuk taburcu edilirken, kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.


10 yaşındaki B.E.Ö.'nün ölümden kıl payı kurtulduğu kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun dikkatsizliği sonucu kaldırımda yürürken bir anda yola indiği, kamyonun çarpması sonucu yere düştüğü ve daha sonrasında yuvarlanan çocuğunun ezilmek üzereyken arkadaşları tarafından kurtarıldığı anlar yer aldı.

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