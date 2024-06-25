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Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ‘azmettirme’ suçundan yargılandığı davada tahliye kararı | Video

Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ‘azmettirme’ suçundan yargılandığı davada tahliye kararı | Video

25.06.2024 | 14:41

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Hakim Polatlar’ın ‘azmettirme’ suçundan yargılandığı davada tahliyesine karar verdi.

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Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftinin de 'azmettirme' suçundan cezalandırılması istenen davanın görülmesine Küçükçekmece Adliyesi'nde devam edildi. Duruşmanın devamında tanık olarak ifade veren Halil İbrahim Kalkan "Beni Polat çifti vurdurmuştu. Benden sonra Banu Parlak'ın işletmesini kurşunlattılar. Ben bunları biliyorum diğer sanıkları tanımıyorum. Polat ailesi ile aramızda husumet vardır, geçmişten de Banu Parlak ile Polat ailesi arasında da husumet olduğunu biliyordum. Elimde maddi olarak bir delil yoktur. Daltonlar diye bana sorulan çeteyle ilgilide bilgim yoktur" dedi.

Tanık beyanının ardından söz verilen Engin Polat ve babası Sezgin Polat, tanık ifadesindeki iddiaları kabul etmediklerini ve yalan olduğunu söyledi.
Engin Polat duruşmada "Suçsuz günahsız 9 aydır tutukluyuz. Adalet arıyoruz. Adalet arıyoruz ancak bulamıyoruz. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Duruşmada cumhuriyet savcısı tutukluluğun devamı yönünde talepte bulundu. Ara kararını açıklayan hakim, Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'azmettirme' suçundan tahliyesine karar verdi.

Öte yandan, Polat çiftinin 'kara para aklama' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutukluluk hallerinin devam edeceği öğrenildi.
Duruşmanın bitmesinin ardından adliye koridorunda konuşan Banu Parlak mutluluğunu dile getirerek "Mutluyum. Dilan'ın halini gördünüz hiç iyi değildi" dedi. Öte yandan Banu Parlak, Dilan Polat'ın kızı Nida'ya da sarıldı. Parlak ardından Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'yu arayarak "Tahliye oldular. Sıla ağlama sakin ol" dedi.

İDDİANAMEDEN
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videodaki konuşmasında Banu Parlak'a tehdit mesajı gönderdiği açıklanmıştı.

İddianamede bu mesajdan kısa bir süre sonra Dilan ve Engin Polat'ın aldığı ortak karar ile sanık Engin Polat'ın müştekinin iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda "Daltonlar" çetesi olarak bilinen silahlı organize suç örgütünün firari yöneticilerinden Beratcan ve Batın Can Gökdemir'le iletişim kurduğu aktarılmıştı. Gökdemir kardeşlerin de İstanbul'da özel olarak kiralanan hücre evinde eyleme hazır vaziyette bekleyen sanıklar Batuhan İnci, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve İsmail Emre Arifoğlu'na talimat verdiği iddianamede belirtilmişti. İddianamede, iş yerinin kurşunlandığı ve bu nedenle dış cephesinde bulunan 5 camın 4'ünün değiştiği, saldırı sebebiyle toplam zararın 45 bin lira olduğu kaydedilmişti.

Olayın ardından şikayetçi olan Banu Parlak, kendisini öldürtmek isteyen Polat ailesinden şikayetçi olmuştu. Dilan Polat ise ifadesinde tehdit içerikli görüntüdeki konuşmaları Parlak için söylemediğini, kendisine sözlü saldırıda bulunanlara genel olarak çektiğini savunmuştu. Sanık Engin Polat ise saldırıyı sosyal medyadan duyduğunu, saldırıdan 2 gün önce Banu Parlak'ın sosyal medyadan açıklama yapıp kendilerini suçladığını savunarak, bunu kimin yaptığını bilmediğini anlatmıştı.

İddianamede, Polat çiftinin "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" ve "mala zarar vermeye azmettirme" suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan sanıklar Barış Boyun, Beratcan ile Batin Can Gökdemir için ise "silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede, diğer sanıklar Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç, Yunus Emre Yıldız ve Sezgin Polat'ın farklı suçlardan 2 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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