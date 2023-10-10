Esenyurt’ta eczanede alacak verecek hesaplaşması kameraya böyle yansıdı | Video 10.10.2023 | 09:24 Esenyurt’ta ilaç almak için eczaneye gelen bir şahıs, içeri kendisine borcu olan arkadaşı girince yanına giderek beklemeden yumruk attı. Yüzüne yumruk atılan adam neye uğradığını şaşırırken yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre, ilaç almak için eczaneye gelen adam içeride kendisine borcu olan arkadaşını gördü. Borçlusunu görür görmez üstüne yürüyen şahıs, beklemeden adamın yüzüne yumruk attı. Yumruk sonrası adam neye uğradığını şaşırırken olaya işyeri personeli müdahale ederek sinirli alacaklıyı eczaneden dışarı çıkardı. Şahsın dışarı çıkmasıyla olay büyümeden sona ererken yaşanan o anlar ise eczanenin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.