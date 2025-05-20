Gaziantep'te düğünde havaya ateş ederken kuzenini vuran maganda tutuklandı | Video
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düğünde havaya ateş ederken kuzenini yaralayan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli mercilerce tutuklandı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
YAKALANAN MAGANDA, TUTUKLANDI
Olay sonrası çalışma yapan jandarma ekipleri, silahı ateşlediği tespit edilen Derdo Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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