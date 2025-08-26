Gaziantep'te iş yeri kurşunlayan ve havaya ateş eden 4 şahıs yakalandı | Video
Gaziantep'te bir iş yerinde arama yapıldığı sırada havaya ateş açan ve yine aynı olayla bağlantılı olarak işyeri kurşunlama olayını gerçekleştiren 4 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki yasal işlemler ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
Gelin arabası yolu kapatıp lastik yaktı: Araç trafikten men edildi | Video 26.08.2025 | 09:54
00:16
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı | Video 26.08.2025 | 09:54
02:35
Düğünde drona para takarken elinden oluyordu! O anlar kamerada | Video 26.08.2025 | 09:54
03:56
Annesinin bıçakla kovaladığı kız yaşananları anlattı | Video 26.08.2025 | 09:53
03:45
Freni patlayan tır iş yerine böyle daldı | Video 26.08.2025 | 09:53
00:26
03:45
Faciadan dönüldü: Freni patlayan tır iş yerine böyle daldı | Video 26.08.2025 | 09:23
01:54
Karısını öldürüp, kendini vurdu | Video 26.08.2025 | 09:01
01:31
00:32
İnşaatta korku dolu anlar: Konteyner üstünde ceset bulundu | Video 26.08.2025 | 09:01
03:04
01:32
02:20
00:22
02:39
01:44
Üniversite öğrencisi Helin Uçar'ın sır ölümü | Video 25.08.2025 | 14:00
03:25
İş insanı Halit Yukay'ın cenazesi "Dalgıç asansörü" ile çıkarılacak | Video 25.08.2025 | 13:23
02:41
01:18