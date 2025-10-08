Hırsızlık anları kamerada: Parası bitince iş yeri soyan şüpheli tutuklandı | Video
Adana’da hediyelik eşya satan işyerinin camını kırıp hırsızlık yapan daha sonra da unlu mamullerden cep telefonu çalan hırsız anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanıp tutuklanan şüpheli, "Paraya ihtiyacım vardı" savunması yaptı.
Emniyete götürülen şüpheli "Sokakta kalıyorum, görüntülerdeki kişi benim. Paraya ihtiyacım vardı bundan dolayı da hırsızlık yaptım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:12
00:14
01:21
Mersin'de yine minibüs kazası: 6 yaralı | Video 08.10.2025 | 10:03
02:40
İkiye ayrılan araçtan yaralı kurtuldu! Feci kaza kamerada | Video 08.10.2025 | 08:59
01:53
01:55
09:46
Avukat Serdar Öktem cinayetinin perde arkasında ne var? | Video 07.10.2025 | 16:36
03:03
Avcılar'da bir sürücü 7 yaşındaki çocuğa çarpıp böyle kaçtı | Video 07.10.2025 | 16:06
01:13
01:09
02:21
01:43
Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı | Video 07.10.2025 | 14:29
03:04
02:01
01:51
İzmir'de sağanak etkili oluyor! En çok yağışı Dikili aldı | Video 07.10.2025 | 12:47
04:25
Akran zorbalığında 25 dakika nefessiz kaldı | Video 07.10.2025 | 12:38
01:08
01:48
03:13
5 yaşında çocuğun vurularak hayatını kaybettiği cinayet anı kamerada | Video 07.10.2025 | 11:29