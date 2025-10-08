Video Yaşam Hırsızlık anları kamerada: Parası bitince iş yeri soyan şüpheli tutuklandı | Video
Hırsızlık anları kamerada: Parası bitince iş yeri soyan şüpheli tutuklandı | Video

Hırsızlık anları kamerada: Parası bitince iş yeri soyan şüpheli tutuklandı | Video

08.10.2025 | 10:32

Adana’da hediyelik eşya satan işyerinin camını kırıp hırsızlık yapan daha sonra da unlu mamullerden cep telefonu çalan hırsız anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanıp tutuklanan şüpheli, "Paraya ihtiyacım vardı" savunması yaptı.

İddiaya göre, 11 Haziran gecesinde şüpheli M.A.G. (19) Yüreğir Otogarına geldi. Bir süre etrafa bakınan M.A.G., hırsızlık yapmak için gözüne hediyelik eşya satan işyerini kestirdi. Taşla camı kırıp içeri giren M.A.G. 25 bin TL para çalarak kayıplara karıştı. 17 gün sonra 28 Haziran'da tekrardan ortaya çıkan M.A.G., bu seferde Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesindeki bir unlu mamullerden cep telefon çaldı. Her iki olayda da güvenlik kameraları anbean hırsızlık anlarını kaydetti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde M.A.G., sokakta gezindiği sırada yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheli "Sokakta kalıyorum, görüntülerdeki kişi benim. Paraya ihtiyacım vardı bundan dolayı da hırsızlık yaptım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
