İBB'ye 4'üncü dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi | Video
İBB'ye yönelik 4'üncü dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 45 kişi sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
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