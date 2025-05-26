Video Yaşam İBB'ye 4'üncü dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi | Video
İBB'ye 4'üncü dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi | Video

İBB'ye 4'üncü dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi | Video

26.05.2025 | 09:43

İBB'ye yönelik 4'üncü dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 45 kişi sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu İBB çalışanları hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta düzenlenen 4'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 45 şüphelinin polisteki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolleri için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüphelilerin sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecekleri öğrenildi.
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