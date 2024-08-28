İstanbul Arnavutköy'de elektrik telleri havai fişek gibi patladı, o anlar kamerada 28.08.2024 | 10:39 İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde BEDAŞ'a ait elektrik hattında kısa devre oluşarak patlamalar yaşandı. Kablolar etrafa havai fişek gibi kıvılcım saçarak patladı. o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bugün sabaha karşı BEDAŞ'a ait elektrik hattında oluşan kısa devre yangın ve patlamaya neden oldu. Kablolar etrafa havai fişek gibi kıvılcım saçarak patladı. Sesleri duyarak cama çıkan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yanan kablolar kapalı pazar alanında bulunan elektrik direğine doğru ilerledi. Ekiplerin müdahalesiyle herhangi bir yangın çıkmadan söndürüldü. Patlama ve yangın anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.