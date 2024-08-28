İstanbul Arnavutköy'de elektrik telleri havai fişek gibi patladı, o anlar kamerada
İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde BEDAŞ'a ait elektrik hattında kısa devre oluşarak patlamalar yaşandı. Kablolar etrafa havai fişek gibi kıvılcım saçarak patladı. o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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