Motosiklet, ambulansa yol vermek isteyen otomobile çarptı | Video
Gaziosmanpaşa’da emniyet şeridinde hızla ilerleyen motosiklet, ambulansa yol vermek üzere kenara yanaşan otomobile çarptı. Yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalesinin ardından aynı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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