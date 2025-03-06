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Motosikletli saldırgan 2 kişiye kurşun yağdırdı: 9 tutuklama | Video

Motosikletli saldırgan 2 kişiye kurşun yağdırdı: 9 tutuklama | Video

06.03.2025 | 10:49

İzmir’in Bayraklı ilçesinde motosikletle gelen maskeli bir saldırgan, otomobil içindeki 2 kişiye silahla ateş ederek bir kişiyi öldürdü, 1 kişiyi ise yaraladı. Polis, yaptığı çalışmada olayla ilgili 10 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

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Olay,1 Mart Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Emek Mahallesi 7290 Sokak'ta meydana geldi. Onur Gül (27) ve Serdar Şenocak'ın (31) içinde bulunduğu 35 BAT 982 plakalı otomobile, yüzü maskeli motosikletli bir şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Otomobilde bulunan iki kişinin vücuduna mermiler isabet ederken maskeli saldırgan olay yerinden motosikletiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede ağır yaralandıkları belirlenen Gül özel bir hastaneye, Şenocak ise Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Onur Gül yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Serdar Şenocak'ın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Olaya karışanların Y.K. (23), M.K. (19), Y.B. (19) A.Y. (21), Y.E.B. (21), M.A. (25) B.F.K. (33), M.E. (24), V.T. (24) ve R.Ö.(17) isimli şüpheliler olduğu belirlendi. Yapılan operasyonlarda suç aleti olan akrep diye tabir edilen makineli silah ve 2 tabanca ile birlikte olayla ilgisi tespit edilen toplam 10 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete sevk edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkememde 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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