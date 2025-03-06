Motosikletli saldırgan 2 kişiye kurşun yağdırdı: 9 tutuklama | Video
İzmir’in Bayraklı ilçesinde motosikletle gelen maskeli bir saldırgan, otomobil içindeki 2 kişiye silahla ateş ederek bir kişiyi öldürdü, 1 kişiyi ise yaraladı. Polis, yaptığı çalışmada olayla ilgili 10 şüpheli şahsı gözaltına aldı.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Olaya karışanların Y.K. (23), M.K. (19), Y.B. (19) A.Y. (21), Y.E.B. (21), M.A. (25) B.F.K. (33), M.E. (24), V.T. (24) ve R.Ö.(17) isimli şüpheliler olduğu belirlendi. Yapılan operasyonlarda suç aleti olan akrep diye tabir edilen makineli silah ve 2 tabanca ile birlikte olayla ilgisi tespit edilen toplam 10 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete sevk edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkememde 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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