Müge Anlı SON BÖLÜM | 17 Kasım 2023 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 17.11.2023 | 11:01 atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Kasım 2023 Cuma atv canlı yayınını tamamı kesintisiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayın... VİDEO DEVAM EDİYOR

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Kasım 2023 Cuma canlı yayınında neler yaşandı?



Kaybının 101. Gününde Müge Anlı'da bulundu.2 çocuk annesi Fatma Yüzen canlı yayında...

Yayına bağlanan Fatma Yüzen kimsenin yanında olmadığını, eşinden kaçtığını dönerse öldürüleceğini düşündüğünü söyledi. Anne Gönül Hanım, kocasından korkmaması gerektiğini kendisinin yanına gelmesini istedi. Fatma Yüzen, şiddete uğradığını bunu annesinin de bildiğini anlattı. Evden kaçmasının sebebini kocasının kendisini aldattığı ve kendisinin de intikam almak için de gittiğini söyledi.

''Hayal gözlüm'' dediği sevgilisini arıyor... Çok sevdiği yol arkadaşı Sunay Zeybek nerede?

44 yaşındaki Suna Zeybek nikahsız olarak 13 yıldır Mehmet Ali Görel ile yaşıyordu. Denizli'de yaşayan kadın 2 Kasım'da evinden çıkıp kayıplara karıştı. Mehmet Ali Görel, çok mutlu olduklarını evleneceklerini ama Suna Zeybek'in ailesinin evine gittiğini sonra değiştiğini söyledi. Geri dön çağrısı yapan adamın yanında eski eşi de vardı. O da Suna Zeybek'in evine dönmesini eski eşinin çok üzüldüğünü söyledi.

Gasbedildi, darbedildi, kayıplara karıştı. 6 yıldır ulaşılamayan Nazmiye Yaldız'a ne oldu?

25 Ekim 2017 tarihinde Sakarya'da telefon sinyali kesildi. Nazmiye Yaldız öldürülüp tavuk çiftliğine mi götürüldü? Hamsin Bey, cezaevinde olduğunu sırada Fatih isimli biriyle tanıştığını bildiğini, kendisinin bir şey yapmadığını söyledi. Telefona bağlanan kişi ise, Fatih isimli kişinin eşine söylediği cümleyi aktardı. ''Bu tavukların önüne insan cesedi atsam bu tavuklar onu yer bitirir''dediğini duyduğunu söyledi.