Nişantaşı’nda dehşet anları kamerada: Sopayla kadının üzerine böyle yürüdü! | Video
İstanbul Nişantaşı’nda trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücü, araçtan aldığı sopayla kadının üzerine yürürken, dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
"KOLUMU SIKTIN"
Görüntülerde, tarafların tartıştığı, sürücünün sopayla kadına yöneldiği ve bağırdığı, çevredekilerin ise müdahale ettiği anlar yer aldı. Kadının "kolumu sıktın" diyerek tepki gösterdiği ve sinir krizi geçirdiği anlar da görüntülere yansıdı. Kavga nedeniyle yolda trafik akışı bir süre durdu. Sürücünün aracına binip bölgeden ayrılmasıyla trafik normale döndü.
