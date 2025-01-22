Otel yangınında hayatını kaybeden Çetiz ailesi toprağa verildi | Video
Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınında hayatını kaybeden Çetiz ailesi, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Ahmet, Habibe, Esat ve Sedat Çetiz Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
Ahmet ve Habibe Çetiz'in ikiz oğullarından biri olan Sedat Çetiz'in DNA eşleşmesi için Adli Tıp'ta bekletildiği öğrenildi.
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