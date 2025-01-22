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Otel yangınında hayatını kaybeden Çetiz ailesi toprağa verildi | Video

Otel yangınında hayatını kaybeden Çetiz ailesi toprağa verildi | Video

22.01.2025 | 16:32

Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınında hayatını kaybeden Çetiz ailesi, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Bolu'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında tatil için Ankara'dan giden Nöroloji uzmanı Dr. Ahmet Çetiz, anne Habibe Çetiz'in çocukları Esat, Vedat, Sedat Çetiz hayatını kaybetti.

Ahmet, Habibe, Esat ve Sedat Çetiz Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Ahmet ve Habibe Çetiz'in ikiz oğullarından biri olan Sedat Çetiz'in DNA eşleşmesi için Adli Tıp'ta bekletildiği öğrenildi.

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