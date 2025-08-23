Patlayan kamyon lastiği restorandaki müşterilere zor anlar yaşattı! O anlar kamerada | Video
Yalova'da kamyonun patlayan lastiği önünden geçtiği restoranda tozu dumana kattı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda restorandaki müşteriler neye uğradıklarını şaşırdı.
