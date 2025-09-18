Video Yaşam Romantizmin bedelini restorana kesti: Yiyip içip ödemeden böyle çıktılar | Video
Bursa'da eşi ve çocuğuyla restorana gelen bir adam, önce kebap yedi, ardından lahmacun paket yaptırdı. Tatlı ve çayını da içerek adeta romantik bir akşam yaşayan çift, iş hesap ödemeye gelince oyunu bozdu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bir yemek restoranında yaşandı. İddiaya göre, akşam yemeğine gelen bebekli bir aile, kebap siparişi verdi. Kebabı yedikten sonra bu kez de lahmacun söyleyip, paket yaptırdı. Yemek yedikten sonrada tatlıyı eksik etmeyen çift, romantik anlar yaşayıp çaylarını içti. İş hesaba ödemeye gelince kasaya yönelen adam, yanındaki eşi ve çocuğu dışarı çıktıktan sonra, kasaya yönelerek 650 liralık hesabı ödeyeceğini fakat kartının arabada kaldığını söyledi. Ardından da "bir dakika getiriyorum" diyerek restorandan ayrıldı. Ancak geri dönmedi.
Kasiyer şahsın uzun süre gelmemesi üzerine peşinden koşsa da kovalamaca sonuçsuz kaldı. Aile, romantik yemeğin faturasını işletmeye bırakarak kayıplara karıştı.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, işletme sahibi Muhittin Nom, "Buraya geldiler, yemek yediler, tatlısını yedi, çayını içti, iki saate yakın sohbet ettiler. Gayet romantik bir geceydi. İş hesaba gelince kart bahanesiyle kaçtılar. Çalışanımız kovaladı ama nafile. Paran yoksa söylersin, biz de anlarız. Ama burada keyif yaptı, faturasını bize kesti. Daha önce de bir marketten sigara çalmış" dedi.

Yaşananlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar olaya "Aşk parayla değil, ama hesap fişle geliyor" yorumunu yaptı.

